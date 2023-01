"Lui le ha bloccato la carta di credito". Wanda e Icardi ai ferri corti

" Icardi ha chiuso i rubinetti e a lei non è proprio piaciuto il suo comportamento ". In Argentina non si parla d'altro che della guerra in atto tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Fallito il tentativo di riconciliazione (lui non si è mai arreso all'idea dire addio a Wanda), tra i due ex coniugi ormai è una battaglia all'ultimo colpo. Lei si è trasferita a Buenos Aires con i figli, lasciando Icardi da solo a Istambul. E lui, per ripicca, le avrebbe tolto il jet privato e le avrebbe bloccato la carta di credito. Una storia che ricorda molto la "guerra" tra Francesco Totti e Ilary Blasi ma in versione latina, come in una vera telenovela sudamericana.

La battaglia sull'affido delle figlie

Appurata l'impossibilità di un ritorno di fiamma, Mauro Icardi avrebbe iniziato a fare la voce grossa, mettendo dei paletti all'ex compagna. Wanda ha scelto di tornare a vivere in Argentina, a Buenos Aires, mettendo migliaia di chilometri di distanza tra le figlie e l'ex compagno. Ma il calciatore del Galatasaray non avrebbe gradito la decisione della Nara e non sembra essere disposto a dire addio alle bambine. " Le vorrebbe portare in Turchia a vivere con lui. Almeno in affidamento congiunto, ma non accetterebbe un loro trasferimento in Argentina" , ha riferito il giornalista Diego Estevez, nel programma tv argentino "A la Tarde". Così Maurito si è rivolto agli avvocati per trovare un accordo sull'affido, che non lo escluda dalla vita di Francesca e Isabella.

La carta di credito bloccata e il jet