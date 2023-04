Le voci su Enrico Papi poi la stoccata: "Molti st...". La verità all'Isola dei Famosi

Lunedì primo maggio i telespettatori scopriranno se Enrico Papi fa ancora parte della squadra dell'Isola dei famosi. Il "furto" della busta dalle mani di Ilary Blasi, avvenuto durante l'ultima diretta del reality, pare abbia indispettito molto la conduttrice, gli autori del programma e anche i vertici di Mediaset. Per questo, secondo The Pipol, il conduttore potrebbe essere messo al bando, sostituito da un altro volto maschile. Tutto si basa su voci e confessioni a mezza bocca, ma intanto - dopo giorni di silenzio social - Papi è tornato a farsi vedere sul web e, attraverso la sua pagina Instagram, sembra avere mandato un chiaro messaggio a chi lo vuole fuori dallo studio di Cologno Monzese.

Dopo la dipartita di Nicola Savino, Enrico Papi è riuscito nell'intento di dividere il pubblico dell'Isola. Per qualcuno la sua ironia e i suoi continui interventi in puntata hanno contribuito al successo del programma, che ha toccato ascolti record. Per altri, invece, il suo modo di fare sarebbe "fuori luogo" e con l'intento di rubare la scena alla padrona di casa, Ilary Blasi. Sotto ai post Instagram del conduttore si alternano, da giorni, commenti positivi a altri negativi, ma dopo il fattaccio avvenuto nel corso della puntata di lunedì scorso, Enrico Papi era sparito dai social.

Gli strani post di Enrico Papi

Il conduttore si è preso una pausa dal web ed è tornato - con tempismo che si potrebbe definire quasi perfetto - proprio quando le voci di un suo addio al reality sono iniziate a circolare. Prima ha pubblicato una frase sibillina, mostrandosi a passeggio in un parco in un momento di relax: " Tutti i grandi pensieri sono concepiti mentre si cammina (non l’ho detto io!)". Poi ha voluto essere più diretto, con quello che sembra essere un messaggio rivolto a chi sostiene che verrà cacciato dall'Isola dei famosi. "Più stupido o più invidioso? O molti invidiosi stupidi? Sì, è così!" . Il tutto corredato da un video, nel quale Enrico Papi si mostra in auto con uno strano sorriso come a prendersi gioco di qualcuno. Se il filmato e le parole, che il conduttore ha affidato a Twitter e Instagram, siano rivolte a qualcuno o siano solo un modo per stemperare la situazione non è chiaro, ma sicuramente lunedì - nel corso della terza puntata dell'Isola - si capirà qualcosa di più.