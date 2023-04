"Lascerà il programma". Il retroscena su Enrico Papi e l'addio all'Isola

Uno tsunami potrebbe abbattersi sull'Isola dei famosi. Mentre in Honduras splende il sole, negli studi di Cologno Monzese il clima è turbolento. Il fattaccio avvenuto durante l'ultima puntata, che ha visto protagonisti Enrico Papi e Ilary Blasi, potrebbe avere serie conseguenze sulle dinamiche interne del programma e la popolare pagina Instagram The Pipol ipotizza addirittura una "cacciata" di Enrico Papi.

Quest'anno il conduttore televisivo ha preso il posto di Nicola Savino come opinionista del programma al fianco di Vladimir Luxuria e la scelta sembrava essere azzeccata. Gli scambi ironici con Ilary Blasi e le battute sempre pronte di Papi hanno colpito positivamente il pubblico e il trio in studio sembrava funzionare alla grande, visti gli ascolti record messi a segno nelle prime due puntate. Ma un episodio avvenuto nel corso dell'ultima diretta ha turbato l'equilibrio, che si era instaurato tra conduttrice e opinionisti. Lunedì scorso, mentre Ilary stava per fare il nome del primo eliminato della stagione, Papi ha rubato la busta alla conduttrice mettendo in scena un siparietto, che non sarebbe stato gradito né dalla Blasi né dagli autori del programma.

Le voci sull'addio di Papi all'Isola

" Il gesto ha fatto arrabbiare molto, non solo la conduttrice, ma anche autori in studio e non, regia e piani alti in Mediaset ", riferisce la pagina Instagram The Pipol, spiegando quanto il gesto sia stato emblematico: " Ha disintegrato una liturgia che spetta solo e unicamente al conduttore, innervosendo gli animi". Secondo The Pipol Enrico Papi faticherebbe a rimanere nel ruolo di spalla della Blasi ed "è palese che al centro del palco vorrebbe star lui ", riferisce ancora la pagina social. Dietro le quinte la situazione si sarebbe notevolmente scaldata, tanto da innescare una serie di reazioni a catena che potrebbero portare all'esclusione di Papi dal cast in studio dell'Isola.