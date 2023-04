"Non c'è tempo". Ilary Blasi e le voci sulla lite con Enrico Papi all'Isola dei Famosi

Sono bastate soltanto due puntate dell’Isola dei Famosi per far nascere il sospetto che tra la conduttrice Ilary Blasi e l’opinionista Enrico Papi - che quest’anno ha preso il ruolo di Nicola Savino passato a Tv8 - non corra buon sangue. Già dalla prima puntata, a molti telespettatori non era passato inosservato il comportamento dell’ex conduttore di Sarabanda che non ha mai perso occasione di dire la sua, risultando spesso con fare molto insistente. Ed ecco che adesso si vocifera già di una lite tra Ilary Blasi ed Enrico Papi.

Il motivo del presunto litigio

Ad alimentare l’indiscrezione è stato TvBlog. A quanto pare, infatti, la conduttrice capitolina non apprezzerebbe il modo di fare dell’opinionista che spesso interviene su ogni cosa e parrebbe non rispettare i tempi del ruolo che gli è stato affidato. Siamo sempre stati abituati, in questi anni, agli opinionisti dei reality che parlavano solitamente solo se chiamati in causa dalla conduttrice. Il volto di Scherzi a Parti, invece, sembra non rispettare tutto questo e dice la sua anche se non richiesto accavallandosi alle parole di Ilary.

L’ipotetica richiesta di Ilary Blasi

Stando a quanto riportato da TvBlog, dunque, la padrona di casa avrebbe fatto una sfuriata durante una delle pause pubblicitarie della prima puntata del reality di Canale 5, chiedendo apertamente a chi di dovere di “rimettere in carreggiata” Enrico Papi. Ecco che il secondo appuntamento con la trasmissione pare avere confermato a pochi minuti dall’inizio della diretta il sospetto della diatriba.

Ilary Blasi infastidita anche nella seconda puntata

Proprio nei primi attimi della seconda puntata del reality, non è passato inosservato il commento della conduttrice che ha “messo a tacere” Papi. Infatti, durante il commento sulla scelta del naufrago Cristopher Leoni di barare sull’accensione del fuoco, l’opinionista ha affermato ironicamente: “Ma perché lo hai detto Cristopher? Ma statte zitto! Ma perché?”. È a questo punto che Ilary ha manifestato il suo fastidio interrompendolo dal proseguire con i suoi commenti: “Enrico, ho poco tempo, devo andare dalle donne”. Non è finita qui; poco dopo, nonostante l’appunto di Ilary, Papi ha anche cercato di “rubare” la busta contenente il verdetto con il nome dell’eliminato e così, la conduttrice ha subito detto: “Guarda che litighiamo! Nemmeno con mio figlio ste cose”. Infine, nell’analizzare le riflessioni di Cristina Scuccia, il volto storico di Sarabanda ha affermato: "Io credo che lei si stia pentendo della scelta che ha fatto, non è convinta di aver fatto la scelta giusta".

Insomma, resta da capire che direzione prenderà il rapporto tra i due; nel frattempo, i più maliziosi pensano che la presenza di Enrico Papi sia dettata dal lancio della sua eventuale prossima conduzione della nuova edizione de La pupa e il secchione.