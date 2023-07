"Non ci hanno fatto il regalo". Lo sfogo di Virginia Mihajlovic dopo le nozze

Il 17 giugno scorso Virginia Mihajlovic ha sposato il calciatore del Genoa, Alessandro Vogliacco. La figlia di Sinisa ha detto "sì" in Puglia, regione d'origine del compagno, con una cerimonia religiosa nella cattedrale di Monopoli e un ricevimento con amici e parenti in una masseria di Ostuni. " Un giorno bellissimo ", ha raccontato l'influencer parlando con i suoi follower su Instagram a un mese esatto dall'evento, dove non sono mancati però degli imprevisti.

Nelle scorse ore Virginia Mihajlovic è tornata sui social network per condividere un momento insieme ai suoi seguaci e ha scelto di rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan sul matrimonio con Vogliacco. La coppia, che sta insieme dal 2019, ha una bambina (nata nel 2021) e lo scorso giugno si è sposata in Puglia. Le nozze erano programmate per il 2022, ma le pessime condizioni di salute di Sinisa Mihajlovic avevano costretto Virginia e il fidanzato a posticipare l'evento. Ma il destino ha voluto che Sinisa se ne andasse prima di vedere la figlia all'altare.

Virginia Mihajlovic, cosa è successo alle nozze

Parlando con i suoi follower delle nozze, la 24enne ha raccontato delle emozioni vissute ma anche delle sorprese sgradite. " Cose strane successe alle nozze?", le ha chiesto un utente nel Box domande di Instagram, costringendo la Mihajlovic a svelare quanto accaduto: "Persone che, nonostante siano venute, non hanno fatto il regalo, vale? ". La risposta, un mix di pungente ironia, ha alimentato la curiosità dei suoi fan e Virginia ha proseguito nelle spiegazioni.

" Che sia chiaro, non è per il regalo in sé ma l'educazione e il rispetto dove sono?", ha tenuto a precisare la figlia di Sinisa, aggiungendo: "Io non mi presenterei mai neanche a una cena di compleanno senza un pensiero, figuratevi ad un matrimonio". Poi ha ammesso che coloro che si sono presentati a mani vuote alle sue nozze non sono stati pochi, anzi: "E sono state anche molte... che figuraccia. Per il resto è stato tutto bellissimo".

Lo sfogo sui social