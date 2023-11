"Non vi dovete sorprendere...". Fiorello si schiera con Morgan

“Se prendete Morgan per fare Morgan, non vi dovete sorprendere se poi fa Morgan”. Sono queste le parole con cui Rosario Fiorello ha commentato il licenziamento di Morgan da X Factor, nella puntata di Viva Rai 2 andata in onda oggi, mercoledì 22 novembre. Come sempre, lo show mattutino della seconda rete – condotto da Rosario Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari - è attento a tutto ciò che accade e non si poteva che aprire il programma con un commento sugli avvenimenti che riguardando Marco Castoldi, in arte Morgan.

Il commento di Fiorello

“Una festa di matrimonio è finita in rissa al ristorante. Sapete chi faceva il pianobar? Morgan!”, ha esordito così Fiorello, prima di aprire il programma proprio con la vicenda di Castoldi ed il suo ruolo da giudice ad X Factor. Lo showman ha continuato ironizzando prima sul commento di Bugo sotto al post di Sky in cui ride e poi, sul possibile sostituto: “La cosa è grave, vi dico solo che Sgarbi sta facendo da paciere. Si fanno già i nomi dei sostituti in giuria. Tra questi Mike Tyson, l’incredibile Hulk, addirittura Gengis Khan”.

È a questo punto che, Rosario Fiorello, direttamente dall’edicola allestita nel glass del Foro Italiano ha detta la sua: “Se prendete Morgan per fare Morgan, non vi dovete sorprendere se poi fa Morgan”. Poi ha aggiunto: “Se io prendessi Morgan e mi viene qui a farmi il ballo dei cigni, gli dico no. Fai qualcosa, insulta Biggio”.

Il rapporto tra Morgan e Fiorello

Ma non è finita qui, perché Rosario, scherzando con Biggio e Casciari, ha anche spiegato in che rapporti è con Morgan: “Con Morgan siamo sempre in contrasto, litighiamo pure ma nonostante quello la mia stima per lui è intatta”. Tuttavia, per Fiorello non ci sono dubbi: “È un grande artista, riconosco la genialità di Morgan, anche se a volte può essere molto scomodo”.

A proposito di un’eventuale denuncia di Morgan a Sky – anche se Castoldi ha già smentito questa ipotesi – lo showman ha commentato con la sua solita ironia: “Poi denuncia Sky? Hanno 28 avvocati. I Ferragnez? Ne hanno 37. Può denunciare noi, che a difenderci abbiamo al massimo Luca Sardella”.

Il licenziamento di Morgan da X Factor

Nella giornata di ieri, martedì 21 novembre, il licenziamento di Morgan da X Factor è stato reso noto attraverso un comunicato ufficiale di Sky Italia e della casa di produzione Fremantle Italia: “Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice” si legge nella nota ufficiale. “Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni” continua il comunicato.

E ancora, parole dedicate all’importanza della musica nel programma: “È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco”. Infine la conclusione: “La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato”.