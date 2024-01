È morta la mamma, ecco perché Melania non era con Trump nella foto natalizia

Durante le ultime festività molti giornali avevano ipotizzato che l’assenza di Melania Trump dalla scena pubblica, in particolare dal ritratto ufficiale della famiglia Trump, fosse dovuta ad alcuni contrasti con il marito e che il divorzio fosse ormai imminente. Gli insider avevano cercato di placare le voci, rivelando che, in realtà, Melania era accanto a sua madre, Amalija Knavs, ricoverata in ospedale. Le indiscrezioni non si erano placate, alimentando il mistero intorno alla moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti. Purtroppo ora è arrivata la notizia che molti temevano: la signora Knavs è morta. Ad annunciarlo è stata proprio la ex First Lady.

L’assenza di Melania

“È con profonda tristezza che annuncio la scomparsa della mia amata madre, Amalija” , ha scritto Melania Trump su X il 10 gennaio 2024, rompendo il silenzio che la circonda da giorni per il motivo più triste possibile. “Amalija Knavs era una donna forte, che si è sempre comportata con grazia, cordialità e dignità. Era totalmente devota a suo marito, alle figlie, al nipote e al genero. Ci mancherà in modo smisurato e continueremo a onorare e amare la sua eredità”.

Amalija è morta in Florida, lo scorso 9 gennaio, all’età di 78 anni. La sua scomparsa spiega la vera ragione della prolungata assenza dell’ex First Lady dagli eventi pubblici, mettendo definitivamente a tacere le voci secondo cui i Trump sarebbero sull’orlo del divorzio. I sospetti si erano intensificati quando la compagna di Trump jr., Kimberly Guilfoyle, aveva pubblicato su Instagram le foto natalizie della famiglia dell’ex presidente quasi al completo. C’erano Donald, i figli (tranne Eric Trump) e anche Vikton Knavs, padre di Melania.

Ma di lei nessuna traccia. I giornali sostenevano che non facesse neanche più shopping di persona e non frequentasse più i ristoranti alla moda, trascorrendo il suo tempo tra la residenza di Mar-A-Lago, in Florida e la Trump Tower. Melania non era nemmeno alla festa di Capodanno che Donald ha organizzato in Florida, ha affermato il People. In quell’occasione il tycoon ha spiegato: “Melania…è in ospedale con sua madre, che è molto malata, ma speriamo si riprenda…Ma è dura, è molto dura…”.

Amalija Knavs

“È stata una notte molto triste per tutta la famiglia Trump” , ha commentato il tycoon su X, dopo la scomparsa della suocera. “…Amalia se ne è andata in un bel posto in cielo. Era una donna incredibile e ci mancherà in modo indescrivibile”. La famiglia Knavs è originaria della Slovenia. Amalija era un’operaia tessile, mentre il marito è un ex concessionario di automobili. Hanno ottenuto la cittadinanza statunitense durante la presidenza Trump, nell’agosto 2018 e vissuto per lungo tempo alla Casa Bianca, prima di trasferirsi a Mar-A-Lago.

La ex First Lady ha sempre mantenuto un legame saldo con la sua famiglia d’origine. Sembra che anche Donald Trump fosse molto affezionato ad Amalija e abbia un ottimo rapporto con Viktor. Un insider ha raccontato al People: “[Amalija] aveva un rapporto eccellente con Melania e Barron. La amano. È generosa e si prende cura della famiglia. Melania è sempre stata benissimo con sua madre, come pure Barron” . La fonte ha aggiunto che proprio quest’ultimo sarebbe sempre stato legatissimo alla nonna: “C’erano volte in cui Barron stava più con i suoi nonni che con Melania e molto più che con Donald”.