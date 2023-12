Non è nel ritratto natalizio: che fine ha fatto Melania Trump?

Melania Trump è “scomparsa” un’altra volta dal palcoscenico internazionale. Il pubblico non la vede da un po’ accanto al marito, ma la vera novità è la sua assenza dal ritratto di famiglia pubblicato sui social per Natale. Le indiscrezioni ripropongono l’ipotesi di un allontanamento dell’ex modella, che non sarebbe più disposta a sostenere Donald. Torna alla ribalta anche l’idea di divorzio, proprio ora che la campagna elettorale per la Presidenza degli Stati Uniti sta per entrare in una fase cruciale. Queste convinzioni, però, potrebbero rivelarsi una gigantesca cantonata. Melania non è nella fotografia di Natale, ma avrebbe delle valide ragioni.

Melania non c’è

Proprio in concomitanza con il Natale la compagna di Trump jr., Kimberly Guilfoyle, ha pubblicato su Instagram degli scatti della famiglia Trump quasi al completo nella splendida cornice di Mar-a-Lago (Florida). Nelle immagini ci sono quattro dei cinque figli di Donald con i rispettivi compagni e consorti, i nipoti, perfino il padre di Melania Trump, Viktor Knavs. Mancano solo Eric Trump, terzo figlio dell’ex presidente e di Ivana Trump, sua moglie e Melania. Quest’ultima è l’assenza che più fa discutere e attira l’attenzione dei media. Dov’è finita Melania? In queste ore se lo stanno chiedendo in molti. La faccenda appare anche più sospetta perché, ha puntualizzato il New York Post, lo staff della famiglia Trump non avrebbe voluto commentare la strana foto.

A tutto ciò si aggiungono altre voci secondo cui la ex First Lady condurrebbe una vita piuttosto ritirata, lontana dagli eventi mondani. Alcune fonti hanno raccontato al Washington Post che Melania non farebbe neanche più compere di persona a Palm Beach e non frequenterebbe più i ristoranti lussuosi che per anni l’hanno ospitata. Trascorrerebbe il suo tempo tra la Florida e la Trump Tower, ma avvistarla sarebbe davvero molto difficile.

Secondo i detrattori questo comportamento avrebbe una sola spiegazione: Melania Trump si sarebbe stancata di appoggiare il marito e non avrebbe alcuna intenzione di tornare alla Casa Bianca, luogo che detesterebbe con tutta se stessa, qualora Donald vincesse le elezioni. Anzi, starebbe addirittura pensando al divorzio, nonostante la presunta rinegoziazione dell’accordo prematrimoniale di cui i giornali di mezzo mondo hanno parlato lo scorso settembre. Una ridiscussione dei termini dell’accordo pensata per garantire un futuro più tranquillo a Barron, il figlio che Melania ha avuto da Donald nel 2006. Le cose, però, potrebbero essere molto diverse da come le descrivono i critici.

“Accanto alla madre”

“[Melania] è accanto al marito e vi resterà, perché è come lui. Il loro matrimonio è una transazione per entrambi. Lei sa esattamente chi ha sposato…Lo ha accettato e continua ad accettarlo. Le persone sarebbero sorprese da quanto vanno d’accordo” , ha dichiarato l’ex confidente di Melania, Stephanie Winston Wolkoff, citata dal Washington Post. Non solo. Secondo Page Six Melania Trump sarebbe pronta a presentarsi accanto a Donald per tentare la riconquista della Casa Bianca. Sarebbe disposta anche a intensificare i suoi impegni pubblici pur di aiutare il tycoon. Una versione totalmente opposta rispetto a quella offerta dai detrattori della coppia.

La sua assenza dalla foto natalizia avrebbe una spiegazione plausibile e assolutamente comprensibile: Melania sarebbe rimasta accanto alla “madre malata” , ha scritto Fox News. Ciò darebbe un significato nuovo alla presenza di Viktor Knavs nello scatto: il padre di Melania avrebbe posato, in un certo senso, anche in rappresentanza della figlia.

In ogni caso Melania Trump ci ha abituato a continue “eclissi”, chiamiamole così, seguite da altrettanti ritorni. Nulla farebbe pensare che stavolta sarà diverso. Forse l’ex First Lady ha bisogno di spazi che appartengano solo a lei, sintomo di un possibile carattere relativamente introverso, molto forte e indipendente, magari incline alla solitudine come ricerca di riservatezza, di tranquillità lontano da una vita sempre sotto i riflettori. Non ci sarebbe niente di strano. Il problema è che nessuno può confermare questa teoria. Melania è sempre stata una sorta di sfinge. Imperscrutabile, enigmatica. Quando tornerà in pubblico, salvo colpi di scena, ancora una volta ci ritroveremo a chiederci cosa nasconda il suo sorriso cordiale. E, come sempre, non riusciremo a dare nessuna risposta certa.