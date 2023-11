Il party, le nozze milionarie e la Casa Bianca: la storia d'amore tra Donald Trump e Melania Knauss

Mentre Donald Trump prosegue la corsa verso le presidenziali del 2024, Melania Trump non è al suo fianco. Per la stampa americana i rapporti tra i due coniugi sarebbero esclusivamente formali e di facciata ma, mentre fonti vicine alla coppia parlano di accordo di separazione, c'è chi ancora spera che la storia d'amore tra Melania e Donald Trump prosegua e insieme la coppia torni a varcare le imponenti porte della Casa Bianca.

L'incontro e la cena insieme

Settembre 1998. New York è in fermento per la settimana della moda. Melania Knauss, 28 anni modella slovena, è uno dei nuovi volti delle passerelle e si trova al Kit Kat Club di Times Square per una festa esclusiva. All'evento c'è anche Donald Trump, 52 anni, magnate nel settore immobiliare, fresco di divorzio dalla seconda moglie, Marla Maples. Al party Trump è accompagnato dall'ereditiera Celina Midelfart ma ha un vero e proprio colpo di fulmine per Melania. L'imprenditore americano si fa avanti e chiede alla Knauss il suo numero di telefono per invitarla a cena fuori, ma la modella non cede alle lusinghe del magnate. "Gli chiesi il suo numero, dicendogli che lo avrei chiamato io e lui mi dette tutti i suoi recapiti: ufficio, Mar-a-Lago, casa a New York. Tutto!", racconterà anni dopo Melania. La modella attende una settimana prima di farsi viva con Donald e la coppia esce insieme per la prima volta al nightclub Moomba del Greenwich Village.

La convivenza

I primi due anni di frequentazione sono un susseguirsi di eventi. Melania è richiestissima dai brand americani e internazionali e viaggia in tutto il mondo per sfilate ed eventi. Quando è a New York, però, vede e frequenta Donald Trump ma l'attenzione mediatica e l'amore del magnate per i riflettori mettono in crisi la modella slovena. La coppia vive alti e bassi almeno fino al 2001, quando i due decidono di fare un passo importante. Melania ottiene la carta verde, che le consente di poter rimanere negli Stati Uniti e si trasferisce nell'attico della Trump Tower. Da quel momento Melania Knauss e Donald Trump vivono la loro relazione alla luce del sole e i paparazzi si contendono le loro attenzioni agli eventi pubblici, dove si presentano felici e innamorati l'uno al fianco dell'altra.

Il fidanzamento

Aprile 2004. È la serata dei Met Gala e Trump e la fidanzata si presentano sul tappeto rosso del Metropolitan Museum of Art di New York in completo nero. È il secondo anno che la modella e il magnate partecipano all'evento come coppia. Melania è raggiante e all'anulare sinistro sfoggia un anello di fidanzamento con diamante da quindici carati del valore di 1,5 milioni di dollari. La conferma che Trump ha chiesto alla compagna di sposarlo. " È stata una grande sorpresa. Siamo molto felici insieme ", racconta la modella al New York Post, mentre Trump confida: " Era il momento. Melania è una grande donna, sono felice ". Un anno dopo si celebra il fastoso matrimonio.

Le nozze a Mar-a-Lago

25 gennaio 2005. Melania Knauss e Donald Trump celebrano le nozze a Palm Beach in Florida. La coppia pronuncia i voti nella chiesa episcopale di Bethesda-by-The Sea e poi festeggia con un suntuoso ricevimento nella tenuta Mar-a-Lago di proprietà di Donald Trump. Al matrimonio ci sono oltre trecentocinquanta invitati tra i quali spiccano celebrità e volti noti come Billy Joel, Simon Cowell, Heidi Klum, l'ex sindaco di New York, Rudy Giuliani, e ancora la senatrice Hillary Rodham Clinton e il cantante Tony Bennett. Si parla di un evento costato oltre 2 milioni di euro: 100mila dollari per l'abito di Melania firmato Dior ricoperto con 1500 tra diamanti e perle, 50mila dollari per la torta nuziale di 200 libbre e oltre mezzo milione di dollari per la fede nuziale (con diamante bianco taglio smeraldo in platino). Pochi mesi dopo il "sì", Melania Trump rimane incinta.

La nascita di Barron

Marzo 2006. Melania ottiene la cittadinanza americana e partorisce il figlio Barron William. Due mesi dopo, a maggio, Melania e Donald battezzano il bambino nella chiesa dove si sono sposati un anno prima, la chiesa episcopale di Bethesda-by-the-Sea a Palm Beach, in Florida. Melania Trump è una madre presente sia con Barron sia con i figli, che Donald ha avuto dai due matrimoni precedenti. "Non sono la loro madre, ma ci sono quando hanno bisogno", racconta Melania in un'intervista a Vanity Fair. La vita di moglie e madre va di pari passo con lo sviluppo di nuovi progetti. Melania sceglie di rimanere lontana dagli affari di famiglia e lancia la sua collezione di orologi e gioielli "Melania™ Timepieces & Jewelry" in vendita su QVC (nel 2010) e poi commercializza una linea di creme per la pelle, Melania™ Caviar Complexe C6 nel 2013. Ma Trump è pronto a scendere in politica e chiede alla moglie di appoggiarlo nella sua nuova avventura.

La corsa verso la Casa Bianca

Nel giugno 2015 inizia la lunga cavalcata di Donald Trump verso la Casa Bianca. Il magnate è a caccia della nomination repubblicana per la presidenza degli Stati Uniti e Melania Trump è al suo fianco. La sua è una presenza discreta ma forte e in più di un'occasione Donald la ringrazia pubblicamente per il supporto. Nel 2016, però, il Daily Mail scrive un articolo su Melania, definendola un'ex prostituta e lei decide di fare causa al tabloid per diffamazione, ottenendo un risarcimento danni di circa tre milioni di dollari e le scuse pubbliche del quotidiano. Sempre nel 2016, durante le presidenziali Melania viene accusata di plagio per avere copiato in parte il discorso fatto da Michelle Obama alla Convention Democratica di Denver del 2008. La campagna denigratoria nei confronti di Trump e di sua moglie non finisce: Melania viene accusata di avere mentito sulla sua laurea, mentre spuntano gli audio di alcune dichiarazioni imbarazzanti di Donald. A dicembre 2016, però, Donald Trump trionfa alle presidenziali, superando Hillary Clinton e diventando il 45esimo presidente degli Stati Uniti.

La nuova vita alla Casa Bianca

A gennaio 2017 Donald Trump entra ufficialmente alla Casa Bianca ma senza Melania e il figlio Barron. La moglie del neopresidente sceglie di rimanere alla Trump Tower insieme al figlio fino alla fine dell'anno scolastico, cioè fino all'11 giugno 2017, quando la famiglia Trump si riunisce sotto lo stesso tetto della residenza presidenziale a Washington. Il primo anno alla Casa Bianca scivola via tra impegni ufficiali, eventi e appuntamenti istituzionali.

La crisi nel 2018

Maggio 2018. Dalle pagine del Washington Post si diffonde la notizia che Melania e Donald Trump sono in crisi. Secondo il quotidiano americano, la coppia vive vite separate e la crisi sembra essere sotto gli occhi dei più stretti collaboratori. A pesare nella relazione, secondo la stampa, è lo scandalo legato alla pornostar Stormy Daniels e la "coniglietta" di Playboy Karen McDougal. Melania Trump, però, ha altro a cui pensare. La First lady ha problemi di salute e subisce un intervento ai reni presso il Walter Reed National Medical Center. Si parla solo di un "problema di natura benigna" e dopo una settimana la moglie del presidente è di nuovo alla Casa Bianca. Nonostante i problemi di salute Melania non è disposta a lasciar correre i gossip e a ottobre rilascia un'intervista su ABC News respingendo le voci di crisi e infedeltà. È l'ultima volta che si parla di una crisi nella coppia presidenziale.

Il Covid e il ricovero di Trump

Ottobre 2020. Melania e Donald Trump attraversano un momento personale difficile. Mentre il mondo vive ancora nella paura per la pandemia da Coronavirus, il presidente americano e sua moglie vengono contagiati. La coppia presidenziale inizia le cure e rimane in quarantena alla Casa Bianca, ma due giorni dopo il contagio Donald Trump viene portato in ospedale al Walter Reed Hospital. Il portavoce del presidente parla di "misura precauzionale" ma Trump ha la febbre e mostra segnali di stanchezza, che inducono i medici a sottoporlo a una cura sperimentale a base di Regeneron e anticorpi policlonali. Trump lascia l'ospedale dieci giorni dopo in perfetta salute.

L'impeachment

12 gennaio 2021. I democratici presentano formalmente l'articolo per l'impeachment contro il presidente Trump (il secondo nel suo mandato), accusandolo di aver incoraggiato l'assalto dei suoi fan a Capitol Hill il 6 gennaio. Il presidente viene assolto dalle accuse di incitamento all'insurrezione ma l'assalto al Campidoglio macchia la fine del mandato di Donald Trump, che si conclude il 21 gennaio 2021. Fuori dalla Casa Bianca Trump finisce nel mirino delle autorità: nel 2022 viene incriminato per falsificazione di documenti aziendali, poi nel 2023 per furto di documenti presidenziali contenenti informazioni nucleari e top-secret. Ma l'ex presidente è pronto a ricandidarsi alle primarie repubblicane per le presidenziali del 2014. Al suo fianco, però, si vede sempre meno Melania e le voci di una imminente separazione si rincorrono.

La rinegoziazione dell'accordo prematrimoniale

La conferma che tra Donald Trump e sua moglie Melania il matrimonio è agli sgoccioli arriva a fine settembre con le voci della rinegoziazione dell'accordo prematrimoniale. Per la stampa americana si tratta di un post nup, cioè un accordo di addio. "Non è che lei abbia minacciato di lasciarlo. È sicuramente l'idea di fondo", riferisce il New York Post. Melania chiede garanzie economiche per il figlio Barron e per sé stessa. Ma l'accordo, a quanto pare, sembra essere subordinato alla rielezione di Donald Trump alla presidenza.