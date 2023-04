La mano, il sorriso, l'accordo prematrimoniale: la verità su Melania Trump

Melania Trump è un personaggio tanto affascinante quanto enigmatico. La sua espressione apparentemente distaccata, riluttante supera di gran lunga la proverbiale impassibilità dei Windsor. L’ex First Lady avrebbe posto un limite invalicabile (o quasi) tra sé e gli altri, in particolar modo i curiosi e i paparazzi. La battaglia giudiziaria appena intrapresa da Donald Trump ha riportato Melania al centro della scena mondiale, scatenando pettegolezzi e interpretazioni, più o meno credibili, sul suo silenzio di fronte ai guai del marito, sulle sue assenze reputate strategiche, sul suo atteggiamento a metà tra una sfinge e un monaco zen. Per la verità il gossip sulla signora Trump tiene banco da anni e c’è addirittura chi sostiene che il suo matrimonio sarebbe naufragato da tempo per colpa dell’ingombrante e un tantino esuberante Donald.

Melania non dà la mano a Donald

Il linguaggio del corpo di Donald e Melania sarebbe il dettaglio fondamentale su cui sono state costruite le teorie relative a una presunta unione di facciata. In particolare ci sarebbero alcuni episodi emblematici su cui sono state formulate diverse ipotesi: nel 2017, durante la visita in Israele, il tycoon tentò di prendere la mano della moglie, ma quest’ultima la ritirò improvvisamente, con un gesto quasi di stizza (a tal proposito l'esperta di linguaggio del corpo Patti Wood ipotizzò che la signora Trump non volesse essere "trattata come una bambina" ). Quando l’Air Force One atterrò a Roma, nello stesso anno, Donald riprovò ad allungare la manina verso Melania, per aiutarla a scendere dalla scaletta. Di nuovo picche.

Stesso copione nel 2018, all’arrivo dell’Air Force One a Mar-a-Lago, in Florida. Un episodio simile si è ripetuto anche nel 2020, sempre sulla scaletta dell’aereo presidenziale, quando Melania avrebbe rifiutato per ben due volte di dare la mano al marito. In realtà, però, almeno in quest’ultimo caso, sembra che il vero colpevole sia stato il vento: l'allora First Lady, preoccupata di chiudere lo spacco della gonna, non si sarebbe nemmeno accorta del gesto affettuoso di Donald. Prova ne sarebbe il fatto che, una volta scesi dalla scaletta, i due hanno camminato mano nella mano.

Gli esperti di linguaggio del corpo hanno evidenziato, negli anni, una certa distanza tra i due, forse imposta proprio da Melania, che in alcuna occasioni sarebbe apparsa anche piuttosto tesa, non proprio a suo agio. Basta per dire che i due non siano più una coppia e che non vi sia accordo tra loro? La risposta è no.

Il sorriso di Melania

Uno dei grandi misteri legati all’ex First Lady riguarda il suo raro sorriso. Gli esperti hanno cercato di comprendere la ragione dietro la sua espressione spesso molto seria, chiedendosi se non si tratti di un sintomo di infelicità (che sarebbe causata da Donald). Solo il sorriso della Gioconda ha sollevato più perplessità. A ben guardare, però, sia la “mano negata” a Donald, sia il volto in apparenza cupo di Melania potrebbero essere manifestazioni della sua riservatezza, che non sarebbe solo un tratto caratteriale, ma anche culturale. Non dimentichiamo, infatti, che la signora Trump è originaria della Slovenia. A tal proposito, nel gennaio 2020, la giornalista Kate Bennett spiegò: “Mantenere un sorriso di circostanza non è mai stata una cosa da Melania. Lei non è stata falsa né durante la campagna elettorale, né come First Lady…Molte volte le persone mi chiedono…Perché sembra così arrabbiata’?...Ciò che la maggior parte delle persone non capisce è l’eredità culturale di Melania e il Paese nel quale è nata. In Slovenia i sorrisi di circostanza non sono ben visti”.

Una donna di carattere

Discrezione non è sinonimo di debolezza o di timidezza. Melania Trump sarebbe una donna molto forte e lo ha dimostrato in diverse occasioni. Per esempio, durante la pandemia, invitò gli americani a indossare le mascherine attraverso un messaggio sui suoi social, contraddicendo apertamente il marito che, riportarono i giornali, di mascherine non voleva proprio sentir parlare. Se andiamo ancora più indietro nel tempo, nel 2018, troviamo l’allora First Lady impegnata a criticare le scelte politiche di Trump nei confronti degli immigrati provenienti dal Messico, in special modo della situazione riguardante i bambini separati dai loro genitori al confine. Il capo dello staff di Melania, Stephanie Grisham, disse alla Cnn che la signora Trump “odia vedere bambini separati dalle loro famiglie e spera che entrambi gli schieramenti possano alla fine unirsi per ottenere una riforma migratoria di successo”. Divergenze d’opinione su questioni importanti, certo, ma neppure questo basta per dire che Melania e Donald non siano una coppia.

Accordo prematrimoniale

Tra Donald e Melania Trump ci sarebbe un accordo prematrimoniale che l’ex First Lady avrebbe rinegoziato tra il 20 gennaio e il 12 giugno 2017, mentre il marito entrava alla Casa Bianca. In quel frangente Melania avrebbe chiarito che sarebbe rimasta nella Trump Tower fino alla fine dell’anno scolastico del figlio Barron. I giornali pensarono che questa lontananza fosse il preludio del divorzio. Invece, come racconta il libro “The art of her deal. The untold story of Melania Trump”, di Mary Jordan, sembra che in quei mesi la signora Trump abbia dato al marito un ultimatum: se voleva che andasse a vivere con lui alla Casa Bianca doveva assicurarle che Barron sarebbe entrato nella gestione degli affari di famiglia al pari dei fratelli. L’accordo sarebbe stato raggiunto. Non sappiamo quale sua la verità sul rapporto tra Donald e la moglie, ma una cosa pare certa: Melania starebbe tentando di proteggere il figlio e assicurare che non rimanga ai margini dell’impero Trump.

L’assenza di Melania

Lo scorso 4 aprile, quando Donald Trump fece il suo ingresso nel tribunale di Manhattan, per difendersi da ben 34 capi d’accusa, Melania non era con lui. A parte un rapido avvistamento alla Trump Tower, quello stesso giorno, la signora Trump sembrava essere svanita nel nulla. La sua assenza alimentò il gossip su un possibile divorzio, sulla “rabbia” causata dalle relazioni extraconiugali del marito. Ma il 9 aprile, giorno di Pasqua, a sorpresa Melania è ricomparsa a pranzo con Donald nel club di Mar-a-Lago. Qualcuno ha detto che l’ex presidente avrebbe “implorato” il suo aiuto e la sua presenza, altri sostengono che l’ex First Lady non avrebbe alcuna intenzione di supportare il tycoon, altri ancora che, al contrario, starebbe facendo di tutto per stargli accanto.

L’esperta di linguaggio del corpo Judi James ha un’opinione ben precisa della dinamica di coppia dei Trump. Analizzando il video del pranzo pasquale, la James ha rivelato al Daily Mail: “La scelta dei posti a sedere suggerisce vicinanza e anche un desiderio di contatto mentre parlano e mangiano…una coppia impegnata in una conversazione intensa e animata in un modo che raramente abbiamo visto mentre erano alla Casa Bianca". L’esperta ha proseguito: “Piuttosto che sedersi a una fredda e impersonale distanza o anche uno di fronte all’altra, in modo poco impegnativo, hanno scelto di sedersi fianco a fianco al tavolo altrimenti vuoto”.

Judi James ha analizzato anche le espressioni e i movimenti dei due: “Ci sono segnali [che indicano] il desiderio di essere anche più vicini. La mano destra di Trump, quando parla, è allungata in direzione di Melania, mentre Melania si sporge in avanti verso suo marito per ascoltare”. L’esperta ha messo in evidenza l’aria sorpresa della signora Trump, forse per qualcosa che ha detto il marito. La coppia, però, non stava litigando, altrimenti "la distanza tra loro sarebbe aumentata, invece di diminuire”.

L’enigma continua