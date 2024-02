È morto Tom Kingston, il marito di Lady Gabriella Windsor. Aveva 45 anni

La notizia è arrivata come il classico fulmine a ciel sereno: Tom Kingston, marito di Lady Gabriella Windsor, ovvero la cugina del principe William, è stato trovato morto in circostanze non ancora chiarite ma, sembra, non sospette. Re Carlo III e la regina Camilla hanno inviato un messaggio di condoglianze alla famiglia.

Un “dolore” inaspettato

Lo scorso 25 febbraio il corpo senza vita dell’imprenditore Tom Kingston è stato ritrovato in una dimora del Glocerstershire. Stando al Daily Mail i soccorsi sarebbero stati chiamati intorno alle 18, ma i tentativi di rianimarlo sono stati vani. Tom aveva solo 45 anni ed era sposato dal maggio 2019 con Lady Gabriella Windsor, la figlia del principe Michael di Kent, cioè il cugino di primo grado di Elisabetta II.

Gabriella è al 56esimo posto nella linea di successione al trono britannico e non faceva parte della royal family, ma era amatissima dalla regina Elisabetta, che partecipò anche al suo matrimonio, svoltosi nella Cappella di San Giorgio a Windsor. A proposito di questa morte inaspettata un portavoce di Buckingham Palace ha dichiarato: “Il Re e la Regina sono stati informati della morte di Thomas e si uniscono al Principe e alla Principessa Michael di Kent e a tutti quelli che lo conoscevano nel lutto per un membro molto amato della famiglia. In particolare le Loro Maestà mandano i loro pensieri commossi e le loro preghiere a Gabriella e a tutta la famiglia Kingston”.

Un comunicato è stato rilasciato dal Palazzo anche a nome di Lady Gabriella e della famiglia Kingston: “È con grande dolore che annunciamo la morte di Thomas Kingston, il nostro amato marito, figlio e fratello. Tom era un uomo eccezionale, che illuminava le vite di tutti quelli che lo conoscevano. La sua morte è stata un grande shock per l’intera famiglia e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre piangiamo la sua scomparsa”.

L’inchiesta sulla morte di Tom

Il marito di Lady Gabriella Windsor non veniva da una famiglia aristocratica. Suo padre era un avvocato e tra i suoi antenati, come ricorda ancora il Daily Mail, c’era un ambasciatore dalla Danimarca. Tom si era laureato all’Università di Bristol in Storia dell’Economia. Prima di diventare un imprenditore aveva prestato servizio in diverse missioni diplomatiche per il Foreign Office di Baghdad, durante le quali aveva anche negoziato il rilascio di ostaggi nelle mani di milizie armate, salvando molte vite.

Nel 2004 era scampato a un attentato suicida a Baghdad, a causa del quale morirono ventidue persone. Il suo nome non era del tutto sconosciuto alle cronache rosa: Tom, infatti, era l’ex fidanzato di Pippa Middleton, la sorella della principessa del Galles. Le circostanze della morte di Tom Kingston non desterebbero sospetti, ma sono ancora tutte da chiarire. Per questo le autorità avrebbero già disposto l’apertura di un’inchiesta.