"Regina Camilla" pronta a tutto per salvare la corona. La monarchia conta su di lei

Con tutto quello che ha passato negli anni, la tempra è sicuramente una dote che non manca alla Regina Camilla. Da donna più odiata del regno a regina, non si è mai spaventata davanti a nulla. L'ultimo esempio, se qualcuno avesse ancora dubbi, la prima uscita ufficiale dopo l'annuncio della malattia di Re Carlo.

Il maltempo non la ferma

Pur di presenziare all'evento, non ha esitato ad affrontare un viaggio di sei ore in auto, per più di 320 km, quando ha scoperto che viste le condizioni del tempo non poteva utilizzare l'elicottero. A svelare il retroscena è stato il Telegraph sottolineando come seppur con i suoi 76 anni, quando è poi apparsa al concerto nella Cattedrale di Salisbury, era fresca e riposata. Sorridente e avvolta in un elegante cappotto bianco, ha stretto molte mani e risposto alle tante domande che "i sudditi" le hanno posto sulla salute di Carlo.

" Va molto bene date le circostanze. E' rimasto molto toccato dalle lettere e i messaggi del pubblico. Questo è molto incoraggiante ", ha risposto sorridento. Da vera stakanovista, ligia ai doveri della Corona soprattutto in questo momento particolarmente delicato per la Monarchia Inglese, quando le condizioni meteo sono peggiorate, non ha rinunciato, decidendo di fare il viaggio in auto partendo dalla dalla residenza reale di Sandringham, nel Norfolk.

Un viaggio da incubo

" Il volo è stato cancellato per il maltempo così ha scelto di andare su strada, un viaggio infernale, almeno sei ore in queste condizioni - ha raccontato una fonte di palazzo al giornale - non voleva deludere il re, dopo che gli aveva promesso di sostituirlo negli impegni ufficiali "

La Monarchia conta su di lei

Per questa sua particolare caratteristica di donna di ferro, non sorprende che subito dopo l'annuncio della malattia del Re, solo in pochi hanno pensato che si potesse decisere per l'abdicazione a favore di William, piuttosto tutti hanno pensato a lei come reggente. La " potenza tranquilla dietro la corona " dicono fonti ben informate pronta a "reggere" quel peso che a quanto pare non la spaventa proprio.

Così, mentre Carlo III appare "frustrato" dall'impossibilità di svolgere i suoi doveri, di fronte alla necessità di sottoporsi alle cure per il tumore, la regina è decisa a rassicurare il marito e il pubblico. Ma non soltanto, l'altra "donna di ferro" Kate Middleton la moglie del principe William, al momento è fuorigioco visti i problemi di salute ancora non ben chiariti, ed è quindi chiaro il ruolo fondamentale che sta ricomprendo ora Camilla.