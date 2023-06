"Al naturale sei mostruosa". L'odio social travolge Melissa Satta senza trucco

È bastato un video tutorial di make up per scatenare l'odio social su Melissa Satta. Non bastavano le critiche e le accuse, alcune pesantissime, ricevute dopo l'ufficializzazione della relazione con Matteo Berrettini, ora anche un semplice filmato dedicato al trucco è riuscito a scatenare gli hater. Tutta colpa di un reel pubblicato nelle scorse ore dall'ex velina sulla sua pagina Instagram. Un breve filmato nel quale Melissa Satta si è mostrata senza trucco né filtri per realizzare un tutorial di make-up insieme ai suoi follower.

Come spesso fanno le influencer, la Satta è apparsa davanti all'obiettivo della telecamera al naturale mostrando una pelle bellissima, ma comunque segnata da imperfezioni e segni del tempo. E già questo è bastato a scatenare alcuni utenti, che hanno commentato con ironia e sarcasmo il suo aspetto: " Quindi sei umana... Acqua e sapone hai la pelle come le comuni mortali". E ancora: "Ah ma allora siamo tutte uguali senza trucco! ". Il reel ha collezionato oltre un milione di visualizzazioni e migliaia di commenti molti dei quali, però, decisamente severi nei confronti dell'ex velina sarda. " Oddio che brutta!! È diventata vecchia!", ha commentato una utente sotto al post, mentre un'altra tirava in ballo un'ex collega di Striscia la notizia: "La brutta copia della Canalis" .

Le offese sui social