Nicole Kidman e Keith Urban, un addio da milioni di euro

Diciannove anni insieme, due figli, una vita tra red carpet e concerti, e adesso un divorzio che fa notizia non solo per i protagonisti, ma anche per le cifre da capogiro in ballo. Nicole Kidman e Keith Urban, una delle coppie più longeve e amate dello showbiz internazionale, starebbero per mettere ufficialmente fine al loro matrimonio. A riportarlo è il Daily Mail, che parla apertamente di un patrimonio da oltre 300 milioni di euro da spartire e di un accordo prematrimoniale che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Una separazione, quella tra la star hollywoodiana e il cantante country australiano, che arriva come un fulmine a ciel sereno. I due sembravano aver superato le difficoltà legate al passato di Urban, segnato da problemi di dipendenza, e avevano sempre mostrato al pubblico un’unione solida, fatta di discrezione e affetto reciproco. Eppure, qualcosa si è rotto. Secondo alcuni rumor, alla base della crisi ci sarebbe una possibile relazione di lui con una donna più giovane. Nulla di confermato, ma pare che Nicole sia ancora sotto choc, secondo fonti vicine all’attrice.

Un patrimonio da capogiro (e 10 case di lusso)

Ma se l’amore finisce, gli affari restano. E quelli tra Kidman e Urban sono tutt’altro che semplici. Insieme hanno costruito una vera e propria fortuna. Lei da sola avrebbe un patrimonio personale di circa 200 milioni di euro, frutto di una carriera longeva nel cinema e nella televisione. Lui, invece, si attesterebbe intorno ai 70 milioni, guadagnati grazie alla musica, ai concerti e a partecipazioni televisive.

A questi si aggiungono beni immobiliari per circa 240 milioni di euro. Sì, perché la coppia, nel corso degli anni, ha investito moltissimo nel mattone: solo in Australia possiedono sei appartamenti a Sydney, per un valore complessivo di 23 milioni. E poi ci sono le proprietà negli Stati Uniti, tra cui una villa a Nashville, un’abitazione a Beverly Hills, un duplex a Manhattan e un appartamento nel quartiere di Tribeca, a New York.

L’accordo prematrimoniale (e una clausola particolare)

Un elemento cruciale in tutta questa vicenda sarà il contratto prematrimoniale firmato nel 2006. Secondo quanto emerso, il documento prevede che Urban possa ricevere 17 milioni di euro come “buonuscita” in caso di divorzio. Ma c’è un dettaglio tutt’altro che irrilevante: per poter ricevere la somma, avrebbe dovuto rispettare una clausola di astinenza totale da alcol e droghe per tutta la durata del matrimonio.

Non è un dettaglio secondario, visto che lo stesso Urban ha parlato pubblicamente delle sue battaglie contro le dipendenze, soprattutto nei primi anni 2000. Il contratto prevedeva anche un pagamento annuo di circa 800.000 euro da parte di Kidman al marito durante gli anni di matrimonio, probabilmente a tutela del suo stile di vita e delle sue fragilità.

I figli: equilibrio e responsabilità

Tra tante cifre e possedimenti, c’è un aspetto che sembra non dover creare tensioni: la gestione dei figli. La coppia avrebbe già stabilito che Nicole passerà 306 giorni all’anno con i bambini, mentre Keith ne avrà 59. Entrambi continueranno comunque a prendere insieme le decisioni più importanti, soprattutto in merito all’istruzione e alla crescita dei figli.

Urban avrebbe anche versato anticipatamente una cifra destinata al loro mantenimento, segno di una volontà di risolvere almeno questa parte della separazione in modo sereno.

Un addio in silenzio

Per ora, nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Nicole si sarebbe chiusa nel silenzio, ferita e sorpresa dagli ultimi sviluppi, mentre Keith Urban preferisce evitare ialmeno per il momento. Resta il fatto che questo divorzio, oltre a chiudere un capitolo importante per due star planetarie, si preannuncia tra i più costosi, e complessi, di Hollywood.