Noemi in aula, gli sms della Blasi: Totti e Ilary tornano a scontrarsi in tribunale

Mercoledì 20 settembre Francesco Totti e Ilary Blasi torneranno in aula per una nuova udienza nel processo per il divorzio. L'ex capitano giallorosso e la conduttrice televisiva sono rientrati dalle vacanze estive e sono pronti a proseguire la battaglia giudiziaria, che li vede contrapposti da mesi. Il ritorno in aula, però, si preannuncia durissimo e senza esclusione di colpi a giudicare dal quanto emerso negli scorsi giorni.

Divorzio Totti - Ilary, la fase più delicata

La causa di divorzio tra Totti e Ilary ha già avuto una prima sentenza provvisoria. Lo scorso aprile, il giudice della I sezione del Tribunale civile di Roma aveva dato parzialmente ragione alla Blasi, consegnandole l'uso della villa all'Eur, affidandole i tre figli - Cristian, Chanel e Isabel - e stabilendo un assegno da 12.500 euro mensili, che Totti le sta già versando. Stabilito ciò, la causa è entrata nel vivo. Ilary Blasi ha presentato una richiesta formale di addebito, accusando l'ex coniuge di averla tradita con Noemi Bocchi mandando all'aria il matrimonio durato diciassette anni. Per contro, il Pupone le ha mosso la stessa accusa, presentando una contro-richiesta e accusando l'ex moglie di averlo tradito per prima. In ballo c'è il pagamento di tutte le spese processuali del divorzio.

Le mosse di Ilary e Totti

Il 20 settembre in aula, si riprenderà da dove tutto si era fermato a fine giugno. Secondo i beneinformati, in quel giorno Noemi Bocchi varcherà la soglia del Tribunale capitolino. I giudici l’avrebbero chiamata a testimoniare "come persona informata dei fatti". L'intento è quello di capire se davvero la conoscenza tra Francesco e la 35enne romana - che ha festeggiato il compleanno a Abu Dhabi proprio con Totti - sia stata davvero la causa della fine del matrimonio tra la conduttrice e il calciatore. Ed è quello su cui puntano Blasi e i suoi avvocati.

Dall'altra parte, invece, Francesco Totti sarebbe pronto a portare in Tribunale le prove dei presunti tradimenti dell'ex moglie Ilary Blasi. Tra due settimane nell'aula romana potrebbero essere letti i fantomatici messaggini che il Pupone disse - al Corriere - di avere trovato sul telefonino della consorte. Sms e chat compromettenti, che stabilirebbero, secondo i legali di Totti, che a tradire per prima è stata la conduttrice televisiva. Non solo. Negli atti presentati dagli avvocati di Totti si farebbero "esplicitamente il nome del personal trainer Cristiano Iovino e dell'attore Luca Marinelli più altri di cui si è dibattuto sui siti" - fa sapere il Corriere - che potrebbero essere chiamati a testimoniare in aula nelle prossime udienze.