"Il cu...? Nemmeno le ginocchia". La stoccata di Ruggieri a Elodie

A pochi giorni dalla fine dell'anno si torna a parlare del dissing tra Elodie e Gino Paoli. Due settimane fa il cantautore di Monfalcone, 89 anni, aveva espresso la sua personale opinione sulle giovani interpreti femminili, che dominano la scena musicale italiana: "Oggi emergono le cantanti che mostrano il culo". E Elodie, sentendosi punta sul vivo, aveva replicato stizzita: "Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle Me..., è così". Ora, a distanza di poco tempo, anche Enrico Ruggieri si è inserito nel dissing, schierandosi al fianco di Paoli e demolendo, di fatto, le velleità da sexy popstar della cantante romana.

Le parole di Ruggieri su Elodie

Nell'ultima intervista rilasciata a Libero Quotidiano, Ruggieri è tornato sull'argomento rispondendo alla domanda diretta del suo intervistatore, che gli chiedeva una sua opinione in merito al dissing tra Elodie e Gino Paoli. " Posso solo dire che, nel mondo della musica, le due donne che considero più sexy sono: Nico che era la cantante dei Velvet Underground e Debbie Harry, la cantante dei Blondie. In entrambi i casi queste avevano un tale sex appeal che non avevano bisogno di mostrare nemmeno le ginocchia ", ha dichiarato il cantautore, che è pronto a tornare in tv con il programma Gli occhi del musicista, dedicato ai grandi cantautori italiani. Poi l'ultimo affondo: " Virna Lisi non ricordo di averla mai vista nuda, eppure me la ricordo come un’icona erotica ". Senza mai citarla, Enrico Ruggieri è riuscito a smontare Elodie e il suo personaggio. Ma Elodie Di Patrizi non è stata l'unica a finire nel mirino dell'artista.

"Il peso di un cantante si misura quarant’anni dopo"