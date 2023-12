"Volgare, mi ha umiliata vederla nuda". Eleonora Giorgi asfalta Elodie

Nella querelle a distanza tra Gino Paoli ed Elodie si inserisce anche Eleonora Giorgi. Ospite della trasmissione Pomeriggio 5, l'attrice ha puntato il dito contro la cantante romana per l'ostentazione che fa del suo corpo. La Giorgi non ha trovato elegante la replica di Elodie a Gino Paoli e senza alcun filtro ha detto la sua sull'artista nata nella scuola di Amici e sul suo modo di mostrarsi al pubblico: "La trovo volgare".

Elodie e Gino Paoli, cosa è successo

Una settimana fa Gino Paoli ha festeggiato i sessant'anni di carriera rilasciando una lunga intervista al Corriere della Sera. Alla domanda su come è cambiato il mondo dello spettacolo, il cantautore ha replicato con schiettezza: "È un mondo di me...a, perché è tutta apparenza. Oggi peggio di ieri. Ieri, avevamo Mina e la Vanoni, oggi, emergono le cantanti che mostrano il cu...o". Paoli non ha fatto nomi di artiste della scena contemporanea ma Elodie si è sentita punta sul vivo, tanto da replicare con un tweet al vetriolo: "Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle me..., è così. Io preferisco essere una bella persona". E, come era prevedibile, le sue parole hanno acceso un forte dibattito in rete tra chi si è schierato dalla sua parte e chi ha difeso il pensiero di Gino Paoli.

L'affondo di Eleonora Giorgi a Elodie