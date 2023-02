"Siamo tutti stanchi". La stoccata della Venier ad Anna Oxa

Anna Oxa continua a fare discutere nonostante il sipario sia calato sul festival di Sanremo. Tra flop e top di questa 73esima edizione, la cantante è stata sicuramente una delle protagoniste della kermesse canora e non per la gara (che l'ha vista finire al 25esimo posto) ma per la fantomatica lite con Madame e i presunti atteggiamenti da "diva", che avrebbe avuto. Alla vigilia dell'inizio del Festival ha disertato il green carpet, poi c'è stato il bicchiere-gate e infine lo "scazzo" con Fedez: tutti episodi che hanno alimentato il chiacchiericcio su di lei. Ma proprio quando si pensava che il peggio fosse passato, ecco l'ennesimo colpo di scena. Anna Oxa non si è presentata a Domenica In. I motivi? Non pervenuti.

Cosa è successo a Domenica In

Tutti i protagonisti di Sanremo 2023 sono saliti sul palco dell'Ariston nella consueta puntata di Domenica In dedicata al Festival. Dopo un'ora di diretta, in teatro è arrivato il vincitore di questa edizione. Al termine dell'esibizione Marco Mengoni ha risposto alle domande dei giornalisti presenti all'Ariston e tra i tanti, Davide Maggio ha voluto scherzare sulla sensibilità dell'artista, invitandolo a fare una telefonata a Anna Oxa. Mengoni ha sorpreso tutti, svelando di avere parla a lungo con la cantante nel corso delle varie serate del Festival e a quel punto Mara Venier è intervenuta per dare una comunicazione di servizio: " Volevo dire che Anna Oxa oggi è l'unica artista che non sarà qui all'Ariston per esibirsi ".