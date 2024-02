"Non eravamo pronti a salutarti". Grave lutto per Eros Ramazzotti

Ascolta ora: ""Non eravamo pronti a salutarti". Grave lutto per Eros Ramazzotti"

Si è spento all'età di 87 anni Rodolfo Ramazzotti, padre di Eros Ramazzotti. A dare notizia della sua morte è stato il cantautore attraverso le storie del suo profilo Instagram. Poche parole e una foto di molti anni fa, quando Eros era ancora un ragazzino sconosciuto e Rodolfo Ramazzotti era il punto di riferimento della sua vita. Nel 2002 il cantautore aveva già detto addio all'adorata madre, Raffaella, morta prematuramente all'età di 77 anni.

L'ultimo saluto di Eros al padre

"Ciao Pà", ha scritto semplicemente Eros sui social network, condividendo l'immagine di un cuore spezzato per raccontare del suo dolore per il lutto. Le stesse parole che sono il titolo della canzone che il cantautore dedicò alla figura paterna nel 1987. Rodolfo Ramazzotti, classe 1937, ex operaio edile, è sempre stato vicino al figlio Eros sostenendolo nel suo grande sogno di diventare una star della musica. Di recente, quando Ramazzotti è salito sul palco del festival di Sanremo, lo aveva ricordato, quasi profeticamente, parlando del suo appoggio incondizionato: "Mi ha dato la voglia, la forza e la spinta giusta, non mi ha mai chiuso le porte". Delle cause della morte dell'uomo non si hanno notizie, ma il decesso sembra essere arrivato all'improvviso. La conferma giunge dalle parole di Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros nonché nipote di Rodolfo Ramazzotti.

Il toccante ricordo di Aurora

La figlia di Michelle Hunziker e Eros ha dedicato un toccante messaggio di addio al nonno, pubblicando nelle storie del suo profilo Instagram una foto di lei da piccola stretta nelle braccia del nonno paterno. "Guardo questa foto e non riesco a trattenere le lacrime. Mi sembra quasi di vedere mio figlio tra le tue braccia, sono contenta che tu sia riuscito a conoscerlo, ci mancherai tanto", ha scritto Aurora Ramazzotti, aggiungendo: "Fai buon viaggio nonno R, non eravamo pronti a salutarti". Anche il compagno di Aurora, Goffredo Cerza, ha voluto dedicare un ultimo pensiero all'uomo, che aveva incontrato diverse volte: "Ciao Rodolfo, felice che tu sia riuscito a conoscere Cesare, gli racconteremo spesso di te. N'abbraccio forte". Lo scorso luglio Aurora aveva pubblicato su Instagram il video del primo incontro tra il figlio Cesare e il bisnonno Rodolfo. Pochi secondi di gioia per un incontro generazionale, che oggi vale più di un ricordo sbiadito.