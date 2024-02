"Era prevenuto, non mi ha mai sostenuto". La stoccata di Marica Pellegrinelli a Ramazzotti

Cinque anni fa Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si dicevano addio dopo dieci anni di matrimonio e due figli. Oggi il cantante è di nuovo felice accanto alla compagna, Dalila Gelsomino, mentre Marica Pellegrinelli è incinta del fidanzato, il deejay olandese William Djoko. La modella ha parlato di un rapporto sereno e cordiale con Eros, ma nell'intervista rilasciata al settimanale Grazia - nella quale ha confermato la gravidanza - non ha mancato di sottolineare un aspetto negativo della loro lunga unione.

La scoperta della gravidanza

La notizia della gravidanza di Marica Pellegrinelli è stata svelata dalla rivista Diva e Donna prima che la modella e il compagno ufficializzassero il lieto evento. Un po' per privacy un po' pudore, l'ex compagna di Eros Ramazzotti ha scelto di aspettare il settimo mese per svelare di essere in attesa del suo terzo figlio. Ma la paparazzata dei fotografi, l'ha spinta a rompere il silenzio. "L'ho scoperto il 4 settembre. Stavo provando un abito per la mostra del cinema di Venezia che avevo già indossato e nel rimetterlo non si chiudeva bene la cerniera sul seno. Così ho capito di essere in attesa", ha svelato la modella, 35 anni, annunciando che sarà femmina e nascerà a maggio. L'arrivo della bambina corona una storia d'amore, quella con Djoko, nata nel 2021, due anni dopo l'addio a Eros. L'ombra del suo ex marito, però, è rimasta sempre accanto a lei.

Le parole sul'ex marito Eros Ramazzotti

Durante il lungo matrimonio con Eros Ramazzotti e anche successivamente, Marica Pellegrinelli è stata spesso bersaglio di critiche e accuse, che lei ha sempre rispedito al mittente: "Il gossip non mi è mai piaciuto e non l'ho mai sfruttato". In tanti la consideravano "la moglie di", ma lei ha rifiutato con forza l'etichetta di "approfittatrice". "Non sono mai andata in televisione, mai fatto interviste. Niente di niente", ha dichiarato la modella, togliendosi poi un sassolino dalla scarpa: "Eros era prevenuto, mi amava molto ma non ha mai sostenuto le mie ambizioni, anche solo quella di finire l'università. E io non ho mai voluto sfruttare la sua immagine". Anche quando il matrimonio è terminato, assicura lei, "non ho preso niente". L'assegno di mantenimento "è per i bambini e ho l'usufrutto di una casa a Milano, intestata ai bimbi. Di mio non c'è niente". Sul suo matrimonio e la separazione da Eros poi ha concluso: "Ad un certo punto ho capito che non avevo alcun potere. Non avevo costruito niente di mio a parte la mia bellissima famiglia". E fuori dal vincolo coniugale, ha confessato la modella, "ho avuto una seconda possibilità per ripartire da zero".