Il colpo di scena per la Marrone: con chi è stata beccata in barca

A volte ritornano o forse non se ne sono mai andati. Lo sa bene Emma Marrone che, nei giorni scorsi, è stata pizzicata in giro per Roma in compagnia di Nikolai Danielsen. Il modello norvegese ha fatto la sua comparsa al fianco della cantante salentina durante un tour al parco del Colosseo insieme allo staff di Emma e i rumor su una presunta love story tra i due tornano a farsi insistenti.

Nonostante i numerosi avvistamenti dello scorso anno Emma Marrone non ha mai confermato la frequentazione con il modello di origini norvegesi, che da ormai due anni si mostra al suo fianco nel periodo estivo. Anche quest'anno, come la passata stagione, infatti, Danielsen ha sfidato le restrizioni imposte dalla pandemia da coronavirus per arrivare in Italia e trascorrere alcuni giorni di vacanza insieme a Emma. La coppia è stata prima paparazzata fuori dal Colosseo, a Roma, durante una gita culturale poi è volata in costiera Amalfitana per concedersi qualche ora in barca, lontano da occhi indiscreti. Tra sole, mare e pesca Emma Marrone e Nikolai Danielsen si ritorvati a distanza di tempo e sui social non si sono nascosti, pubblicando scatti dalla stessa barca e nelle stesse posizioni.

Nonostante Emma Marrone continui a professarsi single, le foto che la immortalano al fianco del bellissimo modello norvegese hanno scatenato più di un pettegolezzo. Con buona pace dei fan della coppia De Martino - Marrone, che dopo la rottura con Belen rodriguez e qualche scambio di like sospetto hanno pensato a un ritorno di fiamma. Emma si gode le vacanze estive con Danielsen e si prepara a esordire nelle vesti di giudice nella nuova edizione di X Factor.