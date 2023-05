Harry e Meghan a cena con i vip di Hollywood: la foto che smentisce la crisi

Da mesi circolano indiscrezioni secondo cui Harry e Meghan sarebbero sul punto di separarsi. Per i tabloid sarebbero in crisi nera, ma le apparenze racconterebbero un’altra storia: i duchi di Sussex sono stati fotografati mentre entrano in un lussuoso ristorante di Montecito. Ad attenderli due ospiti che non hanno bisogno di presentazioni: Gwyneth Paltrow e Cameron Diaz. Chissà se i Sussex hanno discusso con le amiche di nuove idee per documentari o podcast, approfittando dell’occasione per smentire, con la loro presenza, le voci che li vogliono ai ferri corti

Un incontro per parlare (forse) di lavoro

Lo scorso venerdì 12 maggio Harry e Meghan si sono recati nel Sushi Bar di Montecito, un ristorante lussuoso e stellato (il menu partirebbe da 165 dollari a persona), per incontrare Cameron Diaz e il marito Benji Madden. Come riportano il Daily Mail e Page Six alle due coppie si sarebbero poi uniti Gwyneth Paltrow, l’imprenditrice Whitney Wolfe Herd (che ha fondato la app di incontri “Bumble”) e i rispettivi mariti Brad Falchuk e Michael Herd.

Impossibile sapere di cosa abbiano parlato, ma questo incontro rappresenta la prima uscita di Harry e Meghan dopo l’incoronazione di re Carlo III. I duchi sembravano rilassati e felici, almeno a giudicare dai loro sorrisi e dall’abbigliamento casual: Harry indossava pantaloni bianchi e T-shirt nera, Meghan un abito marrone di Heidi Merrick e sandali “Oran” di Hermes.

Non ci sono fotografie che immortalano la cena o tutto il gruppo, solo delle immagini dei Sussex che entrano nel locale insieme a Diaz e Madden. I giornali pensano che questo incontro sia il preludio per futuri progetti lavorativi che potrebbero vedere Harry, Meghan, Cameron Diaz e Gwyneth Paltrow lavorare fianco a fianco.

C’è, però, un fatto interessante che viene in mente guardando queste foto: nel 2011, ricorda ancora il Daily Mail, si vociferava che Harry e Cameron frequentassero la stessa palestra a South Kensington e che uscissero insieme, ma il principe ha smentito l’indiscrezione anche nella sua autobiografia “Spare”. L’uscita dei Sussex ha suscitato clamore anche per un altro motivo, ben diverso dal futuro professionale della coppia: la solidità del loro matrimonio.

A cena per salvare le apparenze?

Da mesi i tabloid sostengono l’ipotesi secondo la quale tra Harry e Meghan non sarebbero rose e fiori. Neanche 24 ore dopo l’incoronazione la duchessa è stata fotografata durante un’uscita con degli amici ma senza il marito. Durante il Ted Talk 2023, avvenuto lo scorso 24 aprile, Meghan ha presentato il fotografo Misan Harriman attraverso un video. Anche in quel caso era da sola, benché Harriman sia amico di entrambi i duchi.

Sempre stando alle indiscrezioni l’ex attrice avrebbe litigato con Harry, accusandolo di aver fatto terra bruciata intorno a loro con l’uscita del memoir. I duchi, infatti, non sarebbero più graditi ospiti degli eventi della Hollywood che conta e tutti gli amici importanti, dai Clooney agli Obama, si sarebbero allontanati temendo che ogni loro discorso possa finire in un libro o in un documentario. Lo scorso gennaio una delle presunte discussioni tra i Sussex avrebbe addirittura richiesto l’intervento della polizia. Non ci sono immagini che possano testimoniare l’accaduto, quindi non vi è alcuna certezza in merito.

C’è chi sostiene che Meghan Markle stia solo usando Harry e il legame con la royal family per costruirsi una nuova immagine, ma presto, quando non avrà più bisogno di lui, gli darà il benservito. Anche in questo caso, però, siamo nel campo delle supposizioni. La cena al Sushi Bar, secondo alcuni, servirebbe solo a smentire le voci di una crisi coniugale, a far dimenticare i presunti litigi. Non ci resta che attendere per saperne di più. Non è escluso che eventuali collaborazioni tra i Sussex, Cameron e Paltrow siano presto annunciate al pubblico, smentendo con ancora più forza i pettegolezzi.