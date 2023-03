"Non sai fare nulla". Battibecco social tra Chiara Nasti e la follower

Chiara Nasti è finita di nuovo al centro della polemica social. L'influencer napoletana e neomamma del piccolo Thiago - nato dalla relazione con il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni - è stata oggetto di critiche e lei, stanca dei continui attacchi, ha sbottato prima contro chi l'ha accusata di non essere una brava mamma poi contro chi l'ha presa in giro su come trascorre le sue giornate.

L'attacco social per il figlio

La prima polemica è esplosa dopo che Chiara Nasti ha mostrato suo figlio Thiago alle prese con le prime pappe. Il piccolo, che ha poco più di quattro mesi, ha iniziato ad assumere frutta omogenizzata come primo step dello svezzamento e l'influencer ha voluto condividere la novità con i suoi follower. L'occasione giusta, per qualcuno, di criticare la scelta. " A quattro mesi non si svezza. Lo dice l'OMS. Se te lo ha detto il tuo pediatra allora non è aggiornato. Sai che potresti segnalarlo?", ha tuonato una fan sotto al post, proseguendo l'attacco: "Ma dopo tutto da una che in macchina tiene il figlio in braccio e non legato nell'ovetto cosa ci si può aspettare ?".

A quel punto la Nasti non è più riuscita a tacere e, come già era accaduto in precedenza, è passata al contrattacco, polemizzando con l'utente: " Ma che vuoi? Chi ti conosce? Il mio pediatra è il migliore, brava vai a segnalarmi all'Oms, chiamaci la tua mamma, chi stra cazzo ti conosce! ". La polemica si è letteralmente infiammata tra fautori dello svezzamento anticipato e detrattori dell'influencer e la Nasti è finita al centro dell'ennesima discussione.

Lo sfottò sul ruolo di influencer