"Occhio malocchio...". Chiara Nasti va da una "maga" contro gli hater

Chiara Nasti è ormai abituata ad essere spesso al centro di molte polemiche e tutto ciò che fa sul web finisce sempre inevitabilmente per far discutere. Questa volta, l’influencer venticinquenne si è resa protagonista di un rito scaramantico contro gli hater. Resta da capire se effettivamente sia superstiziosa a tal punto o se si tratti semplicemente di una provocazione.

Il rito con l’olio contro il malocchio

La compagna di Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio, decisa ad eliminare il “malocchio” si è sottoposta ad un rituale con l’aiuto di una “maga”, utilizzando dell’olio in occasione del venerdì 17 (data temuta dai più scaramantici).

L’influencer ha addirittura postato un video sui social che la ritrae nel momento in cui proverebbe ad allontanare le energie negative che la circondano; aggiungendo anche le seguenti parole: “Occhio malocchio”.

Seduta su uno sgabello, la Nasti ha alle sue spalle la “guaritrice” indaffarata che, utilizzando acqua ed olio, esegue il rituale. Chiara ha postato delle Instagram stories riprendendo i passaggi uno per uno: per prima cosa la “fattucchiera” le ha messo un piatto nero sulla testa contente dell’acqua, poi le ha versato dell’olio all’interno. Infine, non restava altro che attendere per potere capire che forma avrebbe assunto.

La credenza dell’olio

Secondo la credenza popolare, per eseguire il rito dell’olio basta riempire una ciotola di acqua e poggiarla sul capo della persona che crede di avere il malocchio. Dopo avere aggiunto dell’olio e avere recitato una strana formula si mescola il tutto. A questo punto, se la goccia d'olio versata nell’acqua si divide, la persona sottoposta al rito sarebbe davvero vittima di malocchio, se al contrario rimane compatta no.

Chiara Nasti e le polemiche social

Di certo non è la prima volta che Chiara si rende protagonista di una polemica social. Infatti, negli ultimi mesi, sempre più spesso, è stata sotto attacco da parte degli hater a causa, anche, di alcuni scivoloni che non hanno lasciato indifferente il pubblico social. Qualche tempo fa, quando era in attesa del suo piccolo Thiago, l’influencer aveva puntato il dito contro le mamme che “si svaccano” - per usare le sue parole- mentre sono in dolce attesa. Ma non solo, aveva anche rimproverato un follower per aver commentato un bimbo apparso tra le sue storie. L’influencer, infatti, aveva così risposto all’utente che aveva dato del maleducato al bimbo di sei anni che nei video postati dalla Nasti aveva detto vaff****: “Se forse non lo sai quel bimbo sta molto bene economicamente, oltre a essere molto ma molto sveglio. Magari un giorno sarà il tuo datore di lavoro e dovrai solo ringraziarlo. Ma imparate a campare su”.

Allo stesso modo, però, anche gli hater hanno spesso esagerato contro la venticinquenne dandole della madre per metà, dal momento che per crescere il figlio si avvale dell’aiuto della baby sitter e definendo anche cafona la coppia Nasti-Zaccagni in occasione del party per la rivelazione del sesso del bimbo che aspettavano. Infine, non sono nemmeno mancate le offese in occasione degli scatti della Nasti che la mostravano in dolce attesa. Insomma, cercheremo di capire se il video contro il malocchio sarà utile per placare gli animi degli hater.