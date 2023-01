"Come allenarsi col neonato", "Va a ca...". L'odio social su Chiara Nasti

L'anno nuovo è appena cominciato ma le vecchie abitudini non se ne vanno. Soprattutto quelle legate ai battibecchi social tra volti noti e follower. L'ultimo scontro, scoppiato alla vigilia di Capodanno su Instagram, ha visto protagonista Chiara Nasti. Da circa un mese l'influencer partenopea è diventata mamma del piccolo Thiago, il primogenito avuto dal compagno, il calciatore Mattia Zaccagni, e sul web condivide la sua nuova vita tra biberon e pannolini.

La nascita del figlio non sembra, però, avere stravolto le abitudini di Chiara Nasti, che alla vigilia della notte di San Silvestro ha voluto condividere con i suoi fan il primo allenamento post-gravidanza con il personal trainer delle vip, Carmine Menna. Collegata in videochiamata con il suo istruttore, l'influencer napoletana si è mostrata all'opera tra esercizi di tonificazione e allungamento. Il tutto sotto lo sguardo vigile e assonnato del piccolo Thiago, presente nel video nella sua sdraietta.

Nel pubblicare il filmato social, la Nasti ha scherzato sulle difficoltà di rimanere concentrata sull'attività fisica con un neonato in casa e subito sono piovute le critiche. Un commento tra tutti, però, ha decisamente indispettito la bella napoletana, che all'ennesimo sfottò ha perso la pazienza. " Come allenarsi con un neonato? Ignorarlo e continuare ad allenarsi. Seguitela per altri consigli", ha ironizzato una follower, commentando la sua storia e scatenando la replica della Nasti: "Posso dirlo? Ma va a ca**** va ". Non contenta, Chiara Nasti ha condiviso lo screenshot dello "scazzo" con la follower, scherzando sul fatto che certe cose - nonostante siamo passati dal 2022 al 2023 - non cambieranno mai.

E in effetti l'anno che abbiamo appena salutato è stato ricco di scontri social tra Chiara Nasti e alcuni suoi seguaci. Dai chili presi in gravidanza agli abiti premaman, dal gender reveal allo stadio Olimpico fino alla proposta di matrimonio, sono tantissimi gli episodi che hanno visto il popolo del web attaccare l'influencer, che in alcuni casi ha replicato con risposte decisamente scurrili. Attacchi che la collega, Giulia De Lellis ha definito "vergognosi e schifosi", invitando gli hater a farsi una vita propria. Archiviato lo scontro Chiara Nasti pensa ad altro, cioè al matrimonio, che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe celebrarsi il prossimo 20 giugno nella storica dimora capitolina di Villa Miani, mentre la cerimonia religiosa si dovrebbe svolgere nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, la stessa che vide unirsi in matrimonio Francesco Totti e Ilary Blasi.