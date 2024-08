"Non se l'aspettava...". L'ira di Meghan dopo l'intervista alla Cbs: cosa è successo

L’intervista alla Cbs rilasciata da Harry e Meghan lo scorso 4 agosto, compleanno della duchessa, non sarebbe andata come previsto. Un successo solo apparente, con delle domande che la coppia non si sarebbe mai aspettata e a cui, forse, avrebbe preferito non rispondere, per evitare di riaprire le ostilità con la royal family. Gli esperti sono anche convinti di aver notato delle tensioni nella coppia, in particolare una certa insofferenza da parte di Meghan.

Le accuse alla Cbs

“…Non ho davvero scalfito la superficie…ma penso che non vorrei mai che qualcun altro si sentisse in quel modo, non vorrei mai che qualcun altro avesse quel tipo di intenzioni e non vorrei mai che qualcun altro non fosse creduto…Se il fatto di raccontare ciò che ho superato salverà qualcuno…ne sarà valsa la pena…” , ha dichiarato Meghan durante l’intervista a Jane Pauley, nel programma Sunday Morning della Cbs andato in onda il 4 agosto 2024. La duchessa ha parlato delle conseguenze del bullismo che avrebbe subìto dai social media, esperienze già raccontate nel documentario di Itv Harry and Meghan. An African Journey (2019), nell’intervista a Oprah (marzo 2021) e nel panel “Breaking Barriers, Shaping Narratives. How Women Lead On and Off the Screen”, in Texas (marzo 2024). Molti pensavano che Meghan avesse accettato di far riemergere quei ricordi per lanciare una nuova frecciata contro la royal family, ma soprattutto per presentare e rendere ancora più credibile il progetto “The Parents Network”, preparato con Harry e la Archewell Foundation allo scopo di supportare le famiglie di bambini che hanno subìto traumi attraverso i social media. Le cose non starebbero proprio così.

Molto più che “infastidita”

L’esperta reale Angela Levin ha rivelato al podcast “Dan Wootton Outspoken” che Meghan avrebbe reagito con “fastidio” alle domande di Jane Pauley sui “pensieri suicidi” avuti in passato. In effetti durante l’intervista la duchessa ha precisato che “non si aspettava” di dover tornare sull’argomento. Tuttavia, secondo la commentatrice reale, ci sarebbe molto di più di una semplice contrarietà: “Dopo la fine dell’intervista [Meghan] avrebbe gridato contro i produttori, molto, molto irritata da ciò che le era stato chiesto. Non si deve fare questo con Meghan, perché lei vuole avere il controllo [della situazione]”.

Già durante l’incontro “era evidente che non riusciva a contenere la sua rabbia, la sua furia”. A provocarle tutta questa presunta ira non sarebbero state solo le domande della Pauley, ma anche l’atteggiamento di Harry, come ha spiegato Angela Levin: “…Non tollerava che Harry parlasse. Lo guardava con occhi così severi e un’espressione terribile sul volto, perché non voleva che [il duca] parlasse, credo”.

L'analisi del linguaggio del corpo

Il linguaggio del corpo di Harry e Meghan, però, racconterebbe una storia piuttosto diversa. Parlando al Mirror l’esperta Judi James ha rilevato tre segnali che mostrerebbero i veri sentimenti della duchessa: “Quando Meghan condivide la sua storia sui pensieri suicidi compie il gesto rituale di toccarsi i capelli e sorride con ironia, senza gioia, suggerendo coraggio, [ma con un atteggiamento comunque] educato”.

Sfiorarsi i capelli esprimerebbe un certo nervosismo, forse per le domande inattese. La James ha poi spiegato il secondo segnale: “La mano [di Meghan] si posa sulla gamba di Harry, come se cercasse il suo sostegno, sebbene lui sia seduto relativamente fermo con la testa inclinata, guardando il viso [della duchessa] con quella che sembra una certa preoccupazione”. Infine, ha affermato l’esperta, il principe “si guarda le dita, sfregandole [in un gesto] che sembra di ansia, quando Meghan descrive ciò che ha ‘superato’ dopo che nessuno le avrebbe creduto”.

Attriti nella coppia

“Al momento [Harry] [si sente perso…è infelice…Credo che sia messo molto, molto male” , ha sentenziato la Levin, certa che tra lui e Meghan vi siano delle tensioni. Per la verità è da tempo che circolano indiscrezioni su dei presunti attriti di coppia, forse conseguenza anche dello smarrimento di Harry di fronte a una nuova vita oltreoceano, molto diversa da quella di corte.

Gli ultimi esperti in ordine cronologico ad affrontare questo tema, sostenendo che il principe sarebbe insoddisfatto della sua esperienza in California, sono stati Hugo Vickers e Tom Quinn, lo scorso luglio. Il primo, durante il programma The Sun Royal Exclusive, ha addirittura ipotizzato un ritorno di Harry a Londra, da solo, “nel giro di dieci anni”, sottolineando: “Credo che [il duca] sia piuttosto arrabbiato…Ritengo che… sia terrorizzato all’idea di perdere [Meghan] e, a dire la verità, sembra vagamente terrorizzato da lei. È un po’ complicato da esprimere…”. Il secondo ha commentato al Mirror: “Durante i suoi primi sei mesi negli States Harry ha trovato tutto nuovo e stimolante, ma il glamour è svanito definitivamente…”.

Il principe “annoiato”

Il linguaggio del corpo durante l’intervista alla Cbs suggerirebbe una complicità tra i Sussex che, invece, gli esperti reali continuano a smentire. Sempre Tom Quinn ha ribadito al Mirror: “Harry è sempre più annoiato e si guarda indietro, al di là dell’Atlantico, dove vive la maggior parte dei suoi compagni d’armi e dei suoi amici di scuola che lui non vede mai, visto che loro non gli faranno visita negli States, perché trovano che Meghan sia [una persona] difficile”. Per la verità entrambi i duchi “trovano difficile affrontare le giornate e le settimane, non avendo molto da fare”. Ma soprattutto, ha sottolineato Quinn, la duchessa “ha bisogno di qualcuno seriamente determinato ad affermarsi nel mondo. Questo ha portato a enormi tensioni”.

“Harry meritava di più”

Questi presunti attriti fra Harry e Meghan non sarebbero solo il risultato di due modi diversi di concepire il successo. Forse la duchessa si aspettava qualcosa di diverso dal suo matrimonio con il principe. Nel libro Catherine. La Principessa del Galles, pubblicato da Rizzoli lo scorso primo agosto, Robert Jobson ha spiegato: “Si racconta che una sera, quando ancora vivevano di fronte a loro, a Nottingham Cottage Meghan e Harry andarono a bere qualcosa da William e Catherine e Meghan rimase ‘stupita’ dalla disparità tra i due fratelli. ‘Non dico che Meghan fosse gelosa, ma era sorpresa da quanto il fratello di Harry facesse una vita molto più lussuosa rispetto alla loro’, disse una fonte vicina. ‘Forse fu quello l’inizio di tutte le tensioni tra le due coppie’. Meghan era consapevole del fatto che William, in quanto erede al trono, fosse superiore a suo marito nella gerarchia reale, ma riteneva che Harry fosse comunque un principe reale e che meritasse di più in termini materiali. La irritava quella disparità” . Non è escluso che proprio tale divario sia una delle cause delle possibili incomprensioni tra i Sussex.

Lontano da William e Kate

Leggendo e ascoltando il parere degli esperti riguardo le tensioni tra i Sussex, che sarebbero ben visibili nel video dell’intervista alla Cbs, il pensiero va proprio all’ipotesi che Meghan non abbia mai davvero accettato di restare un passo indietro rispetto ai principi di Galles e, soprattutto, che questa situazione di disparità si sia ripresentata, paradossalmente, anche ora che la duchessa vive in California con Harry. Basterebbe pensare al fatto che i progetti e gli interventi di William e Kate hanno una risonanza planetaria per la loro natura filantropica, mentre spesso le iniziative dei Sussex, pur avendo quasi la stessa attenzione mediatica, sono accompagnate da polemiche. Anzi, a volte vengono considerate solo per lo strascico di critiche che si portano dietro. Una condizione che avrebbero creato proprio i duchi con le dimissioni dai loro ruoli ufficiali nel gennaio 2020, la pubblicazione del libro “Spare” e le interviste bomba. Forse Meghan sperava di conquistare una maggiore credibilità e la popolarità fuori dalla corte, lontano da William e Kate. Proprio questo sarebbe il più grande difetto della Megxit: continuare a pensare a ciò che fanno o non fanno gli eredi al trono.

“Un disastro”

L’impressione è che Harry e Meghan siano ancora in competizione, seppur indiretta, con William e Kate. Questo, però, li penalizzerebbe, non li aiuterebbe a trovare la loro voce, una loro dimensione. Anzi, potrebbe acuire eventuali contrasti di coppia, venuti fuori durante l’intervista alla Cbs. Un’occasione che, tra l’altro, sarebbe stata gestita in modo sbagliato. Secondo Angela Levin Meghan non avrebbe rievocato volentieri gli episodi di bullismo di cui sostiene di essere stata vittima. Tuttavia, se i Sussex presentano un progetto per supportare le vittime di questo grave problema sociale, non possono non aspettarsi domande sulla loro esperienza personale. Avrebbero potuto concordare l’intervista, ma non sarebbe stato intellettualmente onesto.

“Di certo non è stato un buon 43esimo compleanno per la duchessa di Sussex, non è vero? Per la loro prima intervista dopo quella a Oprah Winfrey…di nuovo sulla Cbs con un altro professionista televisivo americano e nonostante tutto è stata un disastro”.

Nel suo podcast Dan Wootton ha riassunto così la questione: