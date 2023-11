"Non si parlano da quattro anni": il gelo tra Kate e Meghan secondo “Endgame”

Da anni i tabloid si chiedono quali siano i reali rapporti tra Kate e Meghan, se le due abbiano mai tentato di far riavvicinare la royal family e Harry. Nel suo nuovo libro “Endgame” (Solferino), in uscita il 28 novembre 2023, il giornalista e amico dei duchi ci dà una risposta per nulla confortante: le cognate non si rivolgerebbero la parola dai tempi immediatamente precedenti alla Megxit e non vorrebbero più avere nulla a che fare l’una con l’altra, nonostante la proposta di Harry di “dimenticare” il passato.

Kate contro Meghan?

Negli ultimi quattro anni “Kate ha trascorso più tempo a parlare di Meghan che non a parlare con Meghan” , ha dichiarato Omid Scobie nel suo nuovo libro “Endgame”, citato da Paris Match. Le cognate non sarebbero mai andate d’accordo davvero, tra loro non vi sarebbe mai stata amicizia, nessuna delle due avrebbe mai tentato di conoscere meglio l’altra. Non sarebbe neppure esistita la volontà di farlo. La principessa del Galles avrebbe “percepito [Meghan] come una rivale”. Perfino quando William, Kate, Harry e Meghan si ritrovarono insieme a Windsor per l’uscita pubblica dopo la morte della regina Elisabetta, nel settembre 2022, il silenzio tra i fratelli e le loro mogli sarebbe stato quasi “palpabile” .

A Londra, nei giorni del lutto per la sovrana scomparsa, Meghan Markle potrebbe aver ritrovato quella presunta sensazione di ostilità nei suoi confronti che anni prima l’aveva spinta ad abbandonare la corte senza rimpianti. Il proposito di “non voler più mettere piede in Inghilterra” , come ha detto Scobie, ci sarebbe sempre stato, fin dal momento della partenza per il Canada, nel 2019, ma potrebbe addirittura essersi rafforzato con gli anni, in particolare dalla scomparsa della regina Elisabetta.

La duchessa “non si è mai sentita a casa” nel Regno Unito e “non vuole più essere coinvolta nella monarchia britannica” , giudicata una sorta di “soap opera” fatta di rivalità e giochi di potere. Proprio per questo Meghan avrebbe deciso di non partecipare all’incoronazione di Re Carlo III, lo scorso 6 maggio. Se questa è davvero l’opinione delladuchessa, però, viene da chiederci per quale motivo non abbia ancora rinunciato al titolo nobiliare e perché, negli ultimi tre anni, lei e Harry abbiano continuato ad alimentare questa “soap opera” con interviste, il memoir “Spare”, il documentario Netflix “Harry&Meghan” e il podcast “Archetypes”.

Il punto di vista di Harry

Il principe Harry, pur consapevole della presunta inimicizia tra Kate e Meghan e dei problemi irrisolti con il fratello William, non avrebbe alcuna intenzione di lasciarsi alle spalle il Regno Unito. Anzi, sarebbe “pronto a dimenticare” tutti le incomprensioni avute con la famiglia, ha affermato Omid Scobie e avrebbe abbandonato l’idea di ricevere “scuse e spiegazioni” . Sembra che Harry abbia chiosato: “A questo punto che importa?" . Probabilmente importa a Meghan, se davvero non vuole più avere nulla a che fare con la corte britannica. Non sembra che la duchessa abbia intenzione di dimenticare quel che è stato.

La realtà è che Harry non può decidere da solo per tutti quando lo ritiene opportuno. Forse vuole davvero ricominciare, darsi e dare una seconda possibilità, ma non avrebbe fatto i conti con la totale opposizione di sua moglie. Non avrebbe neppure considerato che la royal family potrebbe avere un’opinione molto diversa dalla sua, soprattutto dopo la marea di fango che i Sussex hanno riversato sulla Corona. Magari il principe Harry non vuole più le scuse (che, va specificato, i Windsor non avrebbero mai avuto intenzione di porgergli), ma nessuno ci assicura che ora non siano i parenti, in particolare il principe di Galles, a pretendere delle giustificazioni a lui.