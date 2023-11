"William è affamato di potere". Nuovo affondo contro la Royal family

Il prossimo 28 novembre la royal family potrebbe ritrovarsi a fare i conti con una nuova bomba mediatica. Quel giorno, infatti, sarà in tutte le librerie “Endgame” (HarperCollins), il nuovo libro del giornalista Omid Scobie, già coautore della biografia dei Sussex, Finding Freedom (2020). L’opera sarebbe particolarmente critica nei confronti di Re Carlo III e del principe William e dovrebbe contenere anche un capitolo riguardante presunti episodi di razzismo a corte. Scobie sarebbe, secondo la stampa britannica un “portavoce non ufficiale” di Harry e Meghan e, coincidenza interessante, questa sua ultima fatica letteraria arriva quasi in contemporanea al compleanno del sovrano, a cui il duca di Sussex non parteciperà.

Un nuovo libro sui Windsor

“Un’acuta indagine sull’attuale stato della monarchia britannica, un Re impopolare, un erede al trono affamato di potere, una Regina disposta a tutto pur di preservare la sua immagine e un principe costretto a iniziare una nuova vita dopo essere stato tradito dalla sua famiglia”. Questa è l’eloquente presentazione, riportata su Amazon.uk, del libro “Endgame”, di Omid Scobie. Poche righe che mettono bene in luce il presunto tenore dell’opera: sembra che, ancora una volta, la reputazione di quasi tutta la royal family britannica potrebbe uscirne a pezzi. Quel “quasi” è d’obbligo, perché nella descrizione pare di intuire una certa solidarietà esclusivamente con il “principe tradito” , che altri non è se non Harry, “costretto” dagli eventi a rifarsi una vita lontano da Londra, almeno secondo il libro.

“[Endgame] farà parlare il mondo intero” , ha detto l’editore HarperCollins. A proposito delle rivelazioni contenute nel volume un insider ha dichiarato al Mail On Sunday: “Mi è stato detto [il libro] è negativo, molto negativo. È improbabile che i collaboratori reali commenteranno, ma ci sono accuse di razzismo che, naturalmente, respingeranno vigorosamente”. Omid Scobie, come riporta il Daily Mail, ha dichiarato di aver rivelato nel libro degli episodi di cui i Windsor dovrebbero “vergognarsi” e di aver intervistato “attuali ed ex membri dello staff, amici affidabili dei reali e anche membri della famiglia”, per la realizzazione dell’opera. Tuttavia non è chiaro se siano stati coinvolti anche Harry e Meghan.

L’alleanza tra Scobie e i Sussex

A proposito di Harry e Meghan una fonte ha detto al Daily Mail: “Tutti sanno che Omid Scobie è il portavoce non ufficiale dei Sussex, quindi è lecito affermare che ci sia grande interesse nei confronti del libro su entrambe le sponde dell’Atlantico” . La stampa britannica ha sempre parlato di una presunta, forte alleanza tra Scobie e i Sussex, che spiegherebbe anche il motivo per cui solo l'immagine del duca uscirebbe intatta dal libro. Tuttavia “Endgame”, dice ancora il Daily Mail, dovrebbe essere pubblicato a puntate su diversi giornali americani, ma non su quelli britannici.

Secondo il Mail On Sunday, poi, il libro doveva essere pubblicato nell’agosto 2023, ma sarebbe stato posticipato per consentire all’autore di inserire tutti i retroscena riguardanti l’incoronazione del 6 maggio 2023. Solo che il libro uscirà pochi giorni dopo il 75esimo compleanno di Carlo III, che avverrà il prossimo 14 novembre. Forse una coincidenza, ma di sicuro questo “allineamento” è molto interessante. Al compleanno del Re dovrebbe mancare proprio il principe Harry, almeno stando a quanto riferito dal Daily Mail. Il duca di Sussex, infatti, non riuscirebbe a tollerare l’affronto del mancato invito alla moglie Meghan, che sarebbe persona non gradita a corte, soprattutto dopo aver accusato di razzismo la royal family.

In “Endgame” dovrebbe esserci proprio un capitolo dedicato alla presunta discriminazione razziale a Palazzo, dal titolo Race and the Royals: Institutional Bigotry and Denial. Qualcuno ha osservato che in queste pagine Omid Scobie potrebbe far luce sulla questione del razzismo e addirittura rivelare il nome del presunto autore dei commenti discriminatori sul colore della pelle di Archie. Forse questo è un azzardo, ma comunque la royal family dovrà prepararsi a fronteggiare un nuovo attacco.