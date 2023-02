"Non si è presentata". Giallo su Anna Oxa a Sanremo

Con il green carpet, la sfilata dei cantanti in gara, è ufficialmente iniziato il festival di Sanremo e il colpo di scena non si è fatto attendere. Anna Oxa non si è presentata in passerella. La cantante era attesa sul tappeto verde allestito davanti al teatro dell'Ariston nella prima uscita dei Big, ma alla sfilata non si è proprio vista.

Andrea Delogu, conduttrice del Primafestival insieme a Gli Autogol e Jody Cecchetto, non ha fatto alcun accenno sulla clamorosa assenza di Anna Oxa, mentre presentava uno a uno i cantanti, che calcavano il tappeto verde e le voci sul forfait si sono subito rincorse. " Sarà indisposta", ha commentato qualcuno sui social network, mentre un'altra replicava: "Schiva lo è sempre stata, avrà trovato un accordo con Amadeus per evitarlo ".

Perché Anna Oxa non era sul green carpet

Sfuggente e riservata, però, Anna Oxa lo è sempre stata e la sua assenza sul green carpet non ha stupito più di tanto. Alla tradizionale sfilata dei cantanti in gara, che ogni anno si svolge il lunedì, giorno che precede l'inizio ufficiale della kermesse canora, la cantante si sarebbe dovuta presentare come da contratto, ma pare che a "fermarla" siano state cause di forza maggiore. Anna Oxa è stata l'ultima artista in gara a provare all'interno del teatro Ariston. La cantante sarebbe entrata intorno alle 19 per rifinire gli ultimi dettagli della sua esibizione e avrebbe fatto tardi. Fonti vicine alla Oxa, però, assicurano che stasera, nella prima serata del festival di Sanremo, ci sarà e sarà la prima a esibirsi davanti al pubblico con il brano "Sali (Canto dell’anima)".

Il precedente