"Non so di chi ca... siano". Spunta l'audio di Totti sui Rolex

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata tra le tante tematiche trattate nel corso dell'ultima puntata di Non è l'arena, programma in onda la domenica sera su La7. Nello specifico il conduttore Massimo Giletti ha reso pubblico un audio in cui si sente l'ex calciatore respingere al mittente le accuse sulla presunta vendita dei Rolex, uno dei tanti principali da quando c'è stata la rottura tra la coppia.

L'audio di Totti sui Rolex

Nei giorni scorsi Dagospia ha pubblicato una notizia flash secondo cui nell'estate 2020 un gioielliere di Montecarlo avrebbe venduto Rolex d'acciaio griffati "Totti" a ben 15mila euro: nel primo orologio sarebbe figurato un numero 10 e nel retro della cassa sarebbe stata incisa la data del 9 dicembre 2013; nell'altro invece si potrebbe vedere la scritta "As Roma". Restano comunque forti dubbi sull'effettiva appartenenza dei Rolex all'ex capitano giallorosso.

È andata così? Davvero il Pupone avrebbe avallato la vendita degli orologi? Lo avrebbe fatto qualcuno per suo conto? Oppure lui non c'entra assolutamente nulla? Nel frattempo Non è l'arena ha mandato in onda le parole che vengono direttamente da Totti alla luce delle indiscrezioni emerse di recente. " Sì, immagino, ma neanche c'è bisogno che me lo dici. Neanche so di chi cazzo sono quegli orologi. Sì, m'hanno mandato pure a me le foto, ma non so di chi sono quegli orologi ", si sente nel servizio.

Dunque l'ex calciatore ha rimarcato più volte di non essere a conoscenza dei dettagli della vicenda, provando a chiarire la propria posizione una volta per tutte per silenziare le accuse arrivate sul suo conto: " Chi cazzo s'è mai venduto niente. Qualcuno ha fatto gli orologi con scritto 'Totti', così... Vabbè ma sti cazzi, si ammazzassero tutti ".

La presunta vendita a Montecarlo

Il giornalista Marco Agostini ha provato a fare luce sulla questione a Montecarlo ed è riuscito a ottenere alcune dichiarazioni da un gioielliere che ha riferito di seguire Totti: " Dovrebbe essere un Submariner ". E ha indicato in ben " 33mila euro " il suo valore. Ma tutto potrebbe cambiare se sul mercato si dovesse vendere un orologio con le scritte "10" e Totti". L'uomo infatti ha spiegato: " Quello pesa, pesa perché per uno appassionato non ha prezzo ".