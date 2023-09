“Non sono Diana”. Ancora scintille tra Kate Middleton e la Regina Camilla

Stanno diventando sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui la regina Camilla e Kate Middleton sarebbero ai ferri corti. Un nuovo gioco di potere si starebbe svolgendo tra le mura di Palazzo, senza esclusione di colpi bassi, dalle umiliazioni ai dispetti passando per le frecciate al vetriolo. Carlo III sarebbe rattristato da questa nuova lacerazione della sua famiglia ma, pur essendo il Re, non avrebbe il potere di intervenire in modo concreto. Le due prima donne della Corona britannica sarebbero ormai una contro l’altra. Camilla si sentirebbe inattaccabile dalla sua posizione di sovrana consorte, ma Kate può contare sul sostegno popolare e sa che il tempo è dalla sua parte.

“Io non sono Diana”

Spirano venti di guerra a Buckingham Palace, ma stavolta Harry e Meghan non c’entrano nulla. Al centro del nuovo tsunami familiare ci sarebbero Kate e Camilla. Le tensioni tra le due, riporta la stampa, andrebbero avanti da circa un anno. La morte della regina Elisabetta, con il conseguente, inevitabile riassestamento gerarchico, avrebbe sconvolto degli equilibri già precari, inasprendo i rapporti tra le due donne più importanti del regno. Davanti a dei testimoni Kate Middleton si sarebbe fatta scappare addirittura una frase piena di astio contro la presunta nemica. Forse nel tentativo di riaffermare la sua influenza a corte, la principessa avrebbe esclamato: “Io non sono Diana. Non si libererà di me” . Con questo commento sorprendente la principessa del Galles avrebbe voluto mettere in chiaro le cose: se sua suocera, troppo giovane e inesperta, ha perso la battaglia contro la più astuta rivale Camilla, con lei sarà tutto diverso. Kate non è un’ingenua, non avrebbe intenzione di cedere e può contare sul sostegno del marito, proprio ciò che ha decretato la sconfitta di Lady Diana.

“Determinata a renderle la vita un incubo”

“[Kate e Camilla] continuano a non andare d’accordo e questo rattrista Carlo” , ha detto un insider. Sua Maestà si troverebbe in una posizione piuttosto complicata: non potrebbe intervenire senza rischiare di scontentare una delle due contendenti. Ha bisogno di entrambe per costruire il suo regno e inimicarsi una o l’altra sarebbe piuttosto deplorevole, perfino pericoloso per la monarchia. La situazione, però, non sarebbe per nulla semplice, come spiega Radar Online: “Gli insider hanno detto che il motivo della contesa è scaturito da Camilla, che ha chiesto ai genitori commoner di Kate di entrare dalla porta di servizio quando venivano in visita a Kensington Palace” , perché, ha aggiunto un’altra fonte, la Regina riterrebbe “adatto ai Middleton usare l’entrata di servizio come il resto dei commercianti”, (un riferimento classista, ma comunque non confermato, al mestiere dei genitori di Kate, che avevano un'azienda, la Party Pieces, specializzata in articoli per le feste). Non è finita. Il sito sostiene che Camilla avrebbe imposto alla principessa di inchinarsi di fronte a lei ogni volta che si vedono, per ricordarle “il suo status inferiore nella gerarchia della royal family”. Se questi aneddoti fossero veri, sarebbero una cocente umiliazione per Kate. La fonte ha chiosato: “Camilla non riesce a smettere di gongolare ed è determinata a rendere la vita di Kate un incubo”.

Tensione tra Kate e Camilla

“C’è tensione, me lo hanno confermato” , ha detto l’esperto reale Tom Bower a proposito della presunta rivalità tra la principessa del Galles e la Regina. Un’altra possibile ragione dietro a questa faida, tutta da provare, sarebbe la gelosia di Camilla nei confronti di Kate. Quest’ultima sarebbe sempre stata la beniamina della regina Elisabetta, al contrario della moglie di Carlo, con cui i rapporti sono stati conflittuali per decenni. La defunta monarca avrebbe preso subito in simpatia la moglie di William, trovando molte affinità tra i loro caratteri. Ancora Radar Online ha scritto: “Negli anni Kate è sempre stata la preferita di Elisabetta…e si dice che Camilla fosse consumata dalla gelosia fin dall’inizio” . Ora che Elisabetta II non c’è più, la moglie di Carlo starebbe cercando di spingere Kate in un angolo usando tutta la sua influenza. Gli insider hanno raccontato: "Camilla voleva che i suoi figli Laura e Tom ottenessero cavalierati e altri onori…William e Kate si sono opposti, sebbene intuissero di avere scarse possibilità di successo. Per il momento Carlo e Camilla hanno il coltello dalla parte del manico”.

“Disgustata” dal comportamento di Camilla

“Il sogno della vita di Camilla di diventare Regina le ha dato alla testa” , ha dichiarato un altro insider. La superbia, l’orgoglio derivati dalla nuova posizione avrebbero trasformato la personalità della sovrana: “Ha iniziato a spadroneggiare, chiarendo chi fosse il capo ed esigendo che tutti si inchinassero di fronte a lei”. Questa arroganza avrebbe colpito Kate Middleton, che “era francamente disgustata dal comportamento di Camilla”. Per la verità questo ritratto così negativo della nuova Regina stona moltissimo con la sua immagine pubblica seria, composta, persino leggermente defilata. È vero, le apparenze possono ingannare, ma il beneficio del dubbio è d’obbligo, visto che non vi sono prove che possano dimostrare questa vera e propria metamorfosi di Camilla in stile “Dottor Jekyll e Mister Hyde”.

Quel mancato inchino

Il giorno dell’incoronazione, lo scorso 6 maggio, avrebbe rappresentato il punto di non ritorno nei rapporti tra Kate e Camilla. La principessa del Galles si sarebbe lasciata trasportare dall’ira di fronte al mondo intero, rifiutando di inchinarsi di fronte alla sovrana. Tom Bower ha commentato in proposito: “Se osservate il video dell’incoronazione, quando il Re e la Regina lasciano i troni per dirigersi verso l’uscita dell’Abbazia di Westminster, vedrete che tutti si inchinano di fronte al Re, ma nessuno muove…un muscolo quando passa Camilla. E questo perché erano arrabbiati con lei. Anche Kate e William erano arrabbiati”. Il motivo di questa “rabbia” , ha precisato Bower, andava cercato proprio in un presunto piccolo, ma perfido intrigo ai danni della famiglia Middleton: “Camilla ha portato venti Parker Bowles all’incoronazione e c’erano quattro Middleton”. Sembra che al fratello e alla sorella di Kate, James e Pippa, sia stato chiesto di non portare i rispettivi consorti, ufficialmente per evitare che la lista degli invitati si allungasse troppo. Kate, però, avrebbe preso male questo divieto, giudicandolo un dispetto, un’imposizione inutile ma offensiva. Un affronto. In fondo due persone in più non avrebbero di certo creato chissà quale squilibrio nella lista degli ospiti. Senza contare, poi, che la famiglia Parker Bowles era al completo.

“La vera Regina”