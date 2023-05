“Si è rifiutata di inchinarsi”: ecco perché c'è tensione tra Kate e la Regina Camilla

Lo scorso 6 maggio, subito dopo l’incoronazione, Kate Middleton si sarebbe lasciata trascinare dalla rabbia, comportandosi in maniera irrispettosa nei confronti della Regina Camilla. Sembra strano che la principessa, sempre misurata e attenta alle regole, abbia abbandonato il suo usuale autocontrollo. Eppure l’esperto Tom Bower è convinto che tra Kate e Camilla la tensione sia salita alle stelle durante l’organizzazione della cerimonia a Westminster Abbey.

“Kate non ha fatto l’inchino”

Ospite del programma di Gb News Dan Wootton Tonight, lo scorso 16 maggio, Tom Bower ha rivelato che alcuni ospiti si sarebbero rifiutati di inchinarsi di fronte a Camilla: “Se osservate il video dell’incoronazione, quando il Re e la Regina lasciano i troni per dirigersi verso l’uscita dell’Abbazia di Westminster, vedrete che tutti si inchinano di fronte al Re, ma nessuno muove…un muscolo quando passa Camilla. E questo perché erano arrabbiati con lei. Anche Kate e William erano arrabbiati”. Infatti la principessa del Galles sarebbe tra le persone rimaste immobili al passaggio della Regina.

Il motivo di questa presunta “rabbia” starebbe nella lista degli invitati all’incoronazione. Bower ha spiegato: “Camilla ha portato 20 Parker Bowles all’incoronazione e c’erano 4 Middleton”. Sembra anche che, al fine di contenere il numero degli ospiti, i partner del fratello e della sorella di Kate non siano stati invitati. Un’imposizione che la principessa non avrebbe affatto gradito, soprattutto vedendo la famiglia Parker Bowles riunita. Non mancava neppure l’ex marito di Camilla, Andrew Parker Bowles.

Una tensione palpabile

Carlo III e Camilla non avrebbero contrariato solo i familiari, ha proseguito Tom Bower: “Tutte le persone che hanno aiutato Camilla a mettere la corona sul capo sono state escluse dall’incoronazione ed erano furiose”. Il principe William, però, si sarebbe vendicato durante il discorso di apertura del concerto dell’incoronazione, avvenuto al Castello di Windsor, lo scorso 7 maggio. Di fronte a 20mila persone il futuro Re “non ha fatto alcun riferimento alla Regina Camilla” e questo sarebbe un chiaro segnale di “tensione” all’interno della royal family, ha dichiarato Bower.

In effetti nel suo discorso William si è rivolto al sovrano e ha citato la regina Elisabetta, che “ci guarda da lassù con affetto. E so che sarebbe una madre molto orgogliosa” , ma non ha riservato neanche una parola alla matrigna. Impossibile dire se questo silenzio nasconda anche antichi rancori mai sopiti. Forse Re Carlo III e la regina Camilla non sono stati molto diplomatici nella selezione degli ospiti, ma è pur vero che si trattava della loro incoronazione, non di quella di William e Kate.

Una sovrana “esausta”, ma molto determinata

La figura della Regina Camilla continua a essere oggetto di discussione tra gli esperti reali. Tom Bower cercherebbe, in qualche modo, di giustificarla. È certo che, al di là di eventuali errori, la preparazione dell’incoronazione non sia stata una passeggiata per lei. Secondo l’esperto la sovrana sarebbe “esausta” e tutti, sia a corte sia tra gli amici della coppia reale, se ne sarebbero accorti: “Quelli che l’hanno incontrata nelle settimane precedenti l’incoronazione hanno notato una donna molto stanca, sfinita, con eloquenti segni dell’età…”.