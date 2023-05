Il mancato inchino, poi la lite: crisi di potere tra Kate e Camilla

Kate Middleton e la regina Camilla sarebbero sul piede di guerra. Le due donne più importanti della royal family britannica non riuscirebbero a condividere il potere della Corona, a non pestarsi i piedi, come si dice. La faida sarebbe iniziata durante i preparativi dell’incoronazione dello scorso 6 maggio, a causa di uno sgarbo, per qualcuno una vera e propria prevaricazione, che Sua Maestà avrebbe compiuto nei confronti della principessa del Galles. Non tutti, però, sono d’accordo con la versione dei fatti riportata dai tabloid, anche perché la sovrana avrebbe un grande debito di riconoscenza nei confronti di Kate.

“Si è rifiutata di inchinarsi”

“Camilla ha portato 20 Parker Bowles all’incoronazione e c’erano 4 Middleton” , ha raccontato l’esperto Tom Bower al programma di Gb News Dan Wootton Tonight, lo scorso 16 maggio. La Regina ha riunito tutta la sua famiglia il 6 maggio 2023, compreso l’ex marito Andrew Parker Bowles, mentre la principessa ha potuto invitare solo i parenti più stretti. Addirittura a Pippa e James Middleton, fratelli di Kate, sarebbe stato chiesto di non portare alla cerimonia i rispettivi partner, ovvero James Matthews e Alizee Thevenet.

La futura sovrana avrebbe vissuto questa imposizione come un vero e proprio affronto, una mancanza di rispetto nei confronti della sua famiglia. Così, insieme a William, avrebbe deciso di vendicarsi. Bower ha rivelato: “Se osservate il video dell’incoronazione, quando il Re e la Regina lasciano i troni per dirigersi verso l’uscita dell’Abbazia di Westminster, vedrete che tutti si inchinano di fronte al Re, ma nessuno muove…un muscolo quando passa Camilla. E questo perché erano arrabbiati con lei. Anche Kate e William erano arrabbiati”.

Camilla, come possiamo evincere dalle parole di Bower, avrebbe fatto infuriare molte persone oltre a Kate. Tutti quelli che un tempo erano suoi alleati e in cambio avrebbero ricevuto solo indifferenza e ingratitudine. L’esperto ha aggiunto: “Tutte le persone che hanno aiutato Camilla a mettere la corona sul capo sono state escluse dall’incoronazione ed erano furiose” . Anche il principe William avrebbe preparato un piano di rivalsa per sostenere la moglie e mostrare tutta la sua contrarietà nei confronti di Camilla. Il giorno successivo all’incoronazione, durante il discorso di apertura del concerto al Castello di Windsor, non ha mai menzionato la matrigna. Nessun augurio, nessun ricordo per lei. Come se non esistesse.

Una vendetta di fronte al mondo intero

È strano anche solo pensare che Kate, così attenta al protocollo, impeccabile e sempre cortese, incline alla pace e al compromesso abbia riservato alla Regina Camilla un trattamento così irrispettoso e per giunta di fronte a tutto il mondo. Non è nello stile della principessa del Galles. Gli esperti l’hanno sempre descritta come una donna molto razionale, diplomatica, riflessiva. Per questo la faccenda appare ancora più paradossale.

Dall’altra parte non è così assurdo ipotizzare che Carlo e Camilla possano aver commesso un errore nella selezione degli ospiti. Certo, si trattava del loro giorno, della loro incoronazione, non di quella di William e Kate, di conseguenza era giusto che la lista degli ospiti rispecchiasse la loro volontà. Tuttavia lasciare a casa il marito di Pippa e la moglie di James è stato uno scivolone poco elegante. In fondo si tratta di membri della famiglia Middleton.

L’inchino di Kate al concerto

L’intera questione diventa ancora più surreale se pensiamo che il 7 maggio scorso, all’arrivo di Carlo e Camilla al concerto per l’incoronazione, Kate si è inchinata di fronte a entrambi i sovrani, subito seguita dalla principessa Charlotte, che era accanto a lei. A riportare questa notizia è stato il magazine Hello, che ha anche pubblicato la foto in cui la Regina e la principessa ridono e scherzano insieme.

A questo punto ci sono due possibilità: Kate e Camilla avrebbero chiarito il presunto dissidio prima del concerto, oppure tra le due non sarebbe mai accaduto nulla, la principessa non avrebbe percepito il taglio della lista degli invitati come un’offesa personale e l’inchino alla fine del rito a Westminster Abbey sarebbe durato una frazione di secondo, così rapido da diventare quasi invisibile a esperti e telecamere. Persino il mancato riferimento alla regina Camilla nel discorso di William potrebbe avere una spiegazione: il principe ha menzionato Re Carlo III e la regina Elisabetta, ovvero esclusivamente i sovrani regnanti che hanno guidato la dinastia Windsor.

Amiche e alleate in nome della Corona?

I rapporti tra la Regina Camilla e la principessa del Galles sarebbero “ottimi” a detta degli osservatori reali. Sua Maestà sarebbe stata la più grande alleata e consigliera di Kate nel periodo del fidanzamento e nei primi anni di matrimonio. L’avrebbe aiutata a destreggiarsi tra le regole del protocollo, guidata alla scoperta della storia e delle tradizioni dei Windsor. Nel libro “Battle of Brothers” Robert Lacey ha raccontato che fu proprio Camilla a rivelare “a Kate il segreto per restare al fianco di un principe indaffarato: ‘Adatta il tuo calendario, beh praticamente tutta la tua vita, intorno al suo’”.

Non dimentichiamo, poi, che per realizzare la cover di “Country Life” per il suo 75esimo compleanno Camilla chiamò proprio Kate, talentuosa fotografa. Così disse all’editor della rivista, Mark Hedges: “Vorrei che la facesse Catherine” . Hedges non colse subito il riferimento all’allora duchessa di Cambridge e al People rivelò: “Ho passato i successivi tre o quattro minuti a scervellarmi disperatamente cercando di pensare a una fotografa professionista di nome Catherine, poi all’improvviso ho capito cosa intendeva. Una delle cose più incredibili che potessero accadere”.

Robert Lacey sostiene anche che in occasione del matrimonio con William, nel 2011, Camilla avrebbe regalato a Kate un bracciale con un charm a due facce: su una sarebbe incisa una piccola “C” di Catherine sormontata da una piccola corona. Sull’altra ci sarebbe la “C” di Camilla con la decorazione di una corona più grande. La principessa del Galles avrebbe ricambiato questa amicizia offrendo alla Regina tutto il sostegno di cui aveva bisogno nella sua ascesa al trono. Kate avrebbe fatto da mediatrice tra Camilla e William, cercando di dare un nuovo equilibrio alla royal family dopo il secondo matrimonio di Carlo.

“Una profonda connessione”

L’esperto di linguaggio del corpo Darren Stanton è convinto che tra Kate Middleton e la Regina i rapporti siano confidenziali e del tutto tranquilli. All’Express ha spiegato: “…Ci sono voluti alcuni anni perché il rapporto tra Kate e Camilla evolvesse. Nei primi anni Kate non era una persona molto sicura di sé, cosa che avrebbe portato a momenti…complicati con Camilla. Comunque, con il passare degli anni, entrambe…hanno sviluppato una sicurezza interiore. Hanno trascorso molto tempo insieme in privato e questo ha permesso loro di sviluppare una più profonda connessione”.

La sovrana e la principessa avrebbero quasi lo stesso modo di porsi: “Ho notato che il loro linguaggio del corpo presenta delle similitudini, inclusi la postura e il modo di camminare. A volte sono entrambe [inclini] al contatto, con Kate che spesso tocca Camilla mentre scambiano qualche battuta. Durante gli eventi le loro espressioni corrispondono, si rispecchiano l’una nell’altra, il che denota un profondo livello di fiducia…”.

Stanton non crede che tra le due donne sa in corso una guerra di potere, né che Kate abbia mancato di rispetto a Camilla durante l’incoronazione: “Penso che Kate rispetti molto Camilla. In ogni occasione…Kate mostra ammirazione nei confronti di Camilla e segue il protocollo reale. Non ho mai visto alcun segno di disprezzo o di sdegno…”. Ciò non toglie la possibilità di un equivoco tra Kate e Camilla.

La questione dell’inchino resta aperta, però tutte e due le royal lavorano al servizio della Corona e sanno che eventuali dissidi privati devono rimanere tra le mura del Palazzo. Di sicuro un’incoronazione è il momento peggiore per fare rimostranze. Anche per questo appare surreale una vendetta pubblica per un presunto litigio sulla lista degli ospiti. Un errore così grossolano stona con l’immagine della Regina e della principessa, celebri per il loro contegno e la loro intelligenza.