"Non te la cavi così". Fedez contro l'hater che ha augurato la morte al figlio Leone

Prosegue la battaglia legale di Fedez nei confronti dei leoni da tastiera che, negli scorsi giorni, hanno augurato la morte al figlio Leone. Il rapper è tornato sui social network per aggiornare i suoi follower sugli sviluppi della vicenda, che potrebbe proseguire in tribunale vista la denuncia presentata da Fedez negli scorsi giorni. Secondo quanto riferito dal cantante, uno degli hater si è fatto vivo con il suo legale, chiedendo scusa, ma l'ammenda a quanto pare non sarà sufficiente perché Federico Lucia è fermamente deciso ad andare avanti: "Ci devi mettere la faccia".

Le offese e le minacce al figlio

La vicenda ha preso il via all'indomani della partita Milan - Frosinone. Lo scorso 2 dicembre Leone Lucia Ferragni, il primogenito dei Ferragnez, era sceso in campo insieme ad altri bambini poco prima dell'inizio del match. Fedez aveva documentato tutto con foto e video condivisi sui social network e tra i tanti commenti di critica erano spuntate anche alcune frasi offensive all'indirizzo del bambino. Persino minacce e macabri auguri. Scioccato e infuriato da tanta violenza nei confronti del figlio, Fedez si era sfogato su Instagram, annunciando azioni legali: " Nel momento in cui toccate i miei figli, allora lì avete un problema ragazzi, avete un problema bello grande. Ve ne accorgerete, non vi preoccupate" . Così, grazie all'intervento della polizia postale, gli account degli odiatori sono stati identificati e sono partite le denunce.

La denuncia e le scuse dell'hater