“Non vicino a mio marito”. Meghan Markle e l’imbarazzante siparietto a Miami

Sta facendo il giro del web l'imbarazzante siparietto avvenuto tra Meghan Markle e una donna afroamericana durante la Royal Salute Polo Challenge, il torneo di polo benefico organizzato dall'ente Sentebale, di cui il principe Harry è co-fondatore. Alla premiazione finale Meghan ha avuto uno scambio di battute con una donna che voleva posare accanto a Harry per le foto di rito e il video della Markle, che insiste affinché la donna si sposti, è diventato virale.

Harry e Meghan alla Polo Challenge

I Sussex sono tornati a farsi vedere in pubblico in occasione della gara di polo organizzata da Sentebale in favore dei bambini bisognosi in Lesotho e Botswana. Al Grand Champions Polo Club di Wellington, in Florida, il principe Harry non è arrivato da spettatore, ma da protagonista. Infatti, il secondogenito di re Carlo III ha gareggiato con il Royal Salute Sentebale team, che si è aggiudicato il torneo. A premiare la squadra vincitrice non c'erano personalità di spicco, nonostante Serena Williams fosse presente all'evento, ma è stata Meghan Markle a consegnare il trofeo ai vincitori. L'ex attrice ha dato il premio nelle mani del marito che, prima di condividerlo con i compagni di squadra, ha baciato Meghan in favore dei fotografi e delle telecamere di Netflix, che stanno seguendo i Sussex per un nuovo progetto per Netflix.

Cosa è successo durante la premiazione

Quando è arrivato il momento delle foto di rito, però, Meghan Markle si è resa protagonista di un momento imbarazzante, chiedendo a una donna afroamericana di non posare vicino al principe Harry durante le foto. Nel video condiviso dal tabloid inglese Daily Mail, si vede una donna vestita di bianco salire sul palco e mettersi al fianco di Harry. A quel punto Meghan interviene chiedendo alla sconosciuta di spostarsi. La Markle insiste alcuni istanti con la donna, chiedendole espressamente di spostarsi al centro del gruppo lontano da Harry. A quel punto la donna è stata costretta a passare sotto al trofeo per trovare posto proprio accanto alla duchessa di Sussex. Il filmato, che è stato condiviso anche sulla pagina Instagram ufficiale di Harry e Meghan, ha scatenato le critiche e la Markle è stata definitiva insicura ed egocentrica.

Le critiche a Meghan Markle

"L'insicurezza e la maleducazione di Meghan è evidente", ha scritto una donna sotto al video Instagram, mentre un'altra replicava: "Lei è sempre così imbarazzante e mette in risalto solo se stessa". In pochi minuti sotto al post si sono accumulati decine di commenti di critica nei confronti della moglie del principe Harry: "Dio non voglia che un'altra donna stia accanto a suo marito. Che maleducata", "Meghan avrebbe potuto spostare un lato e lasciare che la signora gli stia accanto ma poi Meghan pensa solo a sé stessa e a quello che vuole ed ha paura che scappi".

Decine di commenti negative che, ancora una volta, dimostrano quanto i Sussex non siano amati.