“Non vogliamo nudità”. La First Lady nigeriana ha criticato Meghan?

L’eco delle polemiche sul viaggio di Harry e Meghan in Nigeria non si è ancora spenta, al contrario, è stata rafforzata da un fatto nuovo e inaspettato. La First Lady nigeriana, Oluremi Tinubu, ha pronunciato un discorso sull’orgoglio delle donne del suo Paese, sottolineando l’importanza delle tradizioni e dell’identità culturale nigeriane. Le parole della Tinubu, secondo i tabloid e diversi utenti dei social, potrebbero essere lette come un attacco neanche troppo velato contro Meghan Markle. A scatenare il dibattito, in particolare, è stata una frase in cui la First Lady ha citato proprio la duchessa.

“Non imitate le star dei film americani”

Il 25 maggio 2024 la senatrice Oluremi Tinubu, First Lady nigeriana, ha tenuto un discorso ad Abuja per celebrare il primo anno dell’amministrazione del marito, il presidente Bola Tinubu. La sua è stata un’esortazione a mantenere integra l’identità della nazione, senza cedere al fascino delle mode occidentali. La First Lady, citata dal Sun, si è scagliata contro “la nudità” che molte star del cinema americano ostenterebbero in pubblico: “Dobbiamo salvaguardare i nostri figli. Vediamo il modo in cui si vestono. Non avremo un Met Gala…Quindi dobbiamo fare qualcosa. Dire loro che non accettiamo nudità nella nostra cultura. Ciò non è bello. Non è affatto bello”. Il messaggio della senatrice era rivolto, principalmente, alle donne nigeriane: “Non vogliono imitare e cercare di emulare le star dei film americani. Non sanno da dove vengono…Sono tutte belle ragazze, ma dovrebbero essere più sicure in se stesse di quanto sono. Continuano a dimenticare che…noi siamo belli…siamo eleganti”. I media si chiedono se questo discorso non rappresenti una frecciatina contro Meghan. Del resto la duchessa è stata un’attrice di Hollywood.

Un’ostentazione?

Meghan ha ricevuto diverse critiche per gli outfit indossati in Nigeria, giudicati troppo costosi e poco sobri. Molti hanno avuto da ridire in special modo sulle scollature e sulla quantità e il valore dei gioielli sfoggiati dalla duchessa. L’impressione generale è che Meghan avrebbe ostentato senza alcuno scrupolo la sua ricchezza in un Paese in via di sviluppo, dimenticando (o fingendo di dimenticare) tutte le regole sulla discrezione imparate a corte. Per esempio uno degli abiti che hanno colpito di più l’opinione pubblica è stato quello in seta color pesca di Heidi Merrick da 1288 euro, dal nome molto evocativo: “Windsor”. Il vestito lascia la schiena nuda e per questa evidente infrazione al protocollo reale, ha spiegato al Mirror l’esperta di moda Susie Nelson, “non sarebbe stato [indossato] in un royal tour ufficiale” . Tutto questo, ipotizzano i tabloid, potrebbe aver fatto infuriare la senatrice Tinubu.

Una situazione controversa

Tuttavia, come fa notare ancora Susie Nelson, “poiché Meghan non è più una working royal e questa era una visita privata, non doveva pensare alle regole regali e al protocollo per quel che riguarda i vestiti…”. Infatti l’Alto Commissario britannico in Nigeria, Richard Montgomery, ha chiarito che il tour dei Sussex non aveva carattere ufficiale. Il principe Harry, però, è figlio del Re d’Inghilterra e continua a usare, insieme alla moglie, i titoli regali. Inevitabilmente la posizione dei duchi rimane, a tratti, piuttosto ambigua. Inoltre, ricorda la Nelson, “un tour ufficiale avrebbe tenuto presente i suggerimenti del sito della Nigeria sul fatto che si prediliga la modestia nell’abbigliamento. La Nigeria è un Paese a maggioranza musulmana” . Per la verità, però, questa indicazione non vale solo per i reali, ma per tutte le persone che decidono di visitare questa nazione.

La frase “incriminata”

A scatenare commenti, polemiche e una certa smania interpretativa è stata in particolar modo una frase del discorso di Oluremi Tinubu. Parlando della bellezza e della fierezza della Nigeria la First Lady ha detto: “Perché Meghan è venuta qui a cercare l’Africa?...Sappiamo chi siamo. Non perdete chi siete”. Per molti questa citazione altro non sarebbe se non una critica diretta alla duchessa, soprattutto alla luce della rivelazione che quest’ultima fece nell’ultima puntata del suo podcast Archetypes, quando dichiarò di aver fatto il “test genealogico” e di essere risultata “nigeriana al 43%” . La senatrice avrebbe colpito e affondato Meghan, facendole notare di aver tradito le sue origini. In realtà ci sarebbe anche un’altra interpretazione, in parte più attendibile e coerente sia con il ruolo politico della Tinubu, sia con il viaggio di Harry e Meghan.

La ricerca di se stessi

L’errore comune in casi simili è quello di estrapolare una dichiarazione contenuta in un discorso e tentare di interpretarla in base alle nostre convinzioni, a quella che noi riteniamo sia la lettura più corretta. In realtà la frase della senatrice suona in maniera molto diversa se la inseriamo nel contesto. Per la precisione la Tinubu, riferendosi alle giovani nigeriane, ha affermato: “Sono tutte belle ragazze, ma dovrebbero essere più sicure in se stesse di quanto sono. Non vogliono imitare e cercare di emulare le star dei film americani. Non sanno da dove vengono. Perché Meghan è venuta qui a cercare l’Africa?...Sappiamo chi siamo. Non perdete chi siete”. Con queste parole la First Lady non avrebbe criticato Meghan dicendole, senza tanti giri di parole, che poteva starsene a Montecito. Al contrario: avrebbe dimostrato, attraverso la duchessa, l’orgoglio dell’identità nigeriana. La Markle era un’attrice, segue la moda occidentale, eppure ha sentito il bisogno di cercare le sue radici nigeriane. Il richiamo, diciamo così, delle sue origini sarebbe stato più forte di tutto.

“Il mio Paese”

Non dimentichiamo che arrivata ad Abuja, all’inizio del maggio 2024, Meghan Markle ha ringraziato il Paese per l’invito dichiarando: “Voglio cominciare col dire grazie mille per la gentilezza dimostrata a mio marito e a me nel darci il benvenuto in questo Paese…il mio Paese”. Un riconoscimento pubblico delle sue radici. Anche il Daily Mail ha puntualizzato: “La First Lady ha citato Meghan nel suo discorso, ma non stava criticando la duchessa, che ha incontrato…due settimane fa”. Tra l’altro i duchi di Sussex hanno intrapreso il tour su invito del Capo di Stato Maggiore della Difesa nigeriano, il generale Christopher Gwabin Musa.

Una certa ambiguità

Nonostante tutto, però, la questione non sarebbe totalmente risolta. Rimarrebbe una certa ambiguità di fondo nel discorso della senatrice. Forse non c’era l’intento di colpire Meghan con la frase riguardante la ricerca delle radici nigeriane, però il tono dell’intervento non sembrerebbe del tutto conciliante con la duchessa. È come se la Tinubu avesse lodato e biasimato la moglie di Harry nello stesso tempo (benché appaia piuttosto bizzarro che una First Lady critichi pubblicamente, in maniera più o meno velata, i suoi ospiti). Infatti da un lato la First Lady avrebbe apprezzato il riconoscimento dell’identità nigeriana della sua ospite, dall’altro non condividerebbe le sue scelte di stile, conseguenza del suo modo di vivere. Meghan è comunque un simbolo della Hollywood disapprovata da Oluremi Tinubu.

Pareri opposti

Anche il mondo dei social è diviso sull’interpretazione da dare al discorso della First Lady. Newsweek ha raccolto alcuni dei commenti pubblicati su X. Una utente, per esempio, ha scritto: “Quando la First Lady della Nigeria mette il tuo nome, la nudità e l’ignoranza sulla tua identità nella stessa sentenza…Ouch!!!” . Un altro ha detto: “La First Lady della Nigeria dice alle donne nigeriane di non perdere di vista la loro cultura. È la ragione per cui la Duchessa Meghan ha visitato la Nigeria”.

“Tutto ciò che ho sentito è: ‘la Nigeria è una nazione dignitosa e le sue figlie hanno bisogno di modelli migliori, che non vengono con abiti troppo scollati come artisti del calibro di Meghan”.

Un terzo ha obiettato: