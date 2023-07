"Non è stato facile per lei...". Loris Karius e la gravidanza di Diletta Leotta

Ormai manca davvero poco: Diletta Leotta e il suo Loris Karius diventeranno presto genitori. Infatti, la presentatrice di Dazn è ormai al nono mese di gravidanza e, nell’attesa della sua prima figlia, ha intervistato il compagno Karius proprio nel suo noto podcast, dal titolo Mamma Dilettante. Così, dopo aver ospitato madri e padri del mondo dello spettacolo, adesso è toccato al suo Loris.

La futura esperienza da padre di Loris

Il portiere del Newcastle, classe ’93, si dice pronto a diventare padre, anche se è perfettamente consapevole che non si è mai abbastanza preparati ad un evento così importante: "È la prima volta per me, penso che puoi prepararti quanto vuoi ma alla fine non c'è modo di essere pronti a questo evento. Ci sarà molto caos, ma sono ottimista”, ha confessato alla futura mamma della sua pima figlia. Poi ha proseguito: “Non ho ancora preso coscienza del tutto, me ne rendo conto quando ti guardo, quando vedo le immagini dal dottore e tutte le cose che stanno lentamente cambiando nella vita. Questo mese è stato rilassato". Naturalmente, sia per Diletta che per Loris si tratta della prima volta da genitori e l’idea, se da una parte li entusiasma, dall’altra – come è giusto che sia – li spaventa allo stesso tempo. È a questo proposito che il calciatore ha aggiunto: "Noi ce la stiamo cavando bene, a volte non è stato facile per te ma ho provato a supportarti al meglio delle mie possibilità. Farò lo stesso in futuro, resteremo ottimisti". Alla domanda di Diletta su che padre sarà, il portiere si è immaginato come un padre “fico”, ma anche un buon amico per sua figlia: "Sarò un amico, all'inizio le darò una buona vita, sarò presente. Non voglio che perda il controllo”.

Poi, Diletta ha ammesso senza problemi che avrebbe preferito un maschietto e così ha spiegato: “Tu eri felice quel giorno quando abbiamo scoperto che era una femmina. Io invece ho detto: ‘No, volevo un maschietto’”. Karius allora ha aggiunto: “Per me entrambe le cose andavano bene, l’importante è che sia in salute. Non è vero che preferivo una femmina, anche con un maschietto un padre può fare tante cose, ma per me non c’era differenza davvero. So che tu avevi una preferenza, ma io sono contento che sia una femmina”.

Il primo incontro tra Loris e Diletta

Nel corso dell’intervista i due futuri genitori hanno anche affrontato il tema del loro primo incontro e del colpo di fulmine: "Quando ci siamo visti per la prima volta non pensavo che sarebbe successo questo. Stavo cenando, chiacchierando, divertendomi. Non dobbiamo pianificare il futuro", questa è stata la risposta di Loris quando Diletta gli ha chiesto quale fosse stato il primo pensiero non appena si sono conosciuti. Per la giornalista, invece, è stato diverso: “Ma sei orribile. Dovevi dire qualcosa tipo, ‘quando ti ho visto ho capito subito che saresti stata la donna della mia vita’. Io ho detto alle mie amiche, ‘lui è l’uomo della vita’”. Tuttavia, nessuno dei due mai avrebbe potuto immaginare che presto sarebbero diventati genitori.