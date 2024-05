L'offerta di Carlo a Harry: "Così ha snobbato la proposta del Re"

Harry e Meghan sono arrivati in Nigeria per il loro tour dedicato agli Invictus Games, ai temi e alle charity che sostengono da anni attraverso la fondazione Archewell. L’accoglienza è stata trionfale, mentre a Londra non si placa il malumore per la recente visita del duca. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Harry si sarebbe reso protagonista di un nuovo affronto alla Corona e a suo padre.

“È rimasto in hotel”

Lo scorso 7 maggio il principe Harry è atterrato a Londra per presenziare alla cerimonia in onore dei dieci anni degli Invictus Games, che ha avuto luogo il giorno successivo nella Cattedrale di St. Paul. Il duca avrebbe soggiornato in hotel, come prospettavano i tabloid. Dall’estate 2023, infatti, i Sussex hanno perso ogni diritto su Frogmore Cottage, la residenza che la regina Elisabetta donò loro per il royal wedding. Carlo III ha preteso la restituzione delle chiavi, poiché ormai la coppia non lavora più al servizio della Corona britannica.

Nel settembre 2023 il duca avrebbe chiesto di poter restare al Castello di Windsor per gli eventuali, futuri viaggi in patria. Domanda che sarebbe stata respinta da Buckingham Palace. Secondo il Daily Mail Harry avrebbe formulato di nuovo la sua richiesta in previsione dell’evento dell’8 maggio 2024 ottenendo, stavolta, un responso positivo. All’improvviso, però, il duca avrebbe cambiato idea, scegliendo di pernottare in hotel. Non è chiaro il motivo di questo ripensamento, ma sembra che Sua Maestà lo abbia interpretato come un nuovo affronto, un’altra delle provocazioni del suo secondogenito.

Nessun invito per Carlo

Questo non è l’unico mistero legato al ritorno a Londra del principe. Per settimane i media hanno ipotizzato un incontro tra il Re e Harry. Questo faccia a faccia non è mai avvenuto, ufficialmente a causa degli impegni di Carlo. Il giorno della funzione dedicata al decimo anniversario degli Invictus Games, infatti, il monarca ha inaugurato la stagione dei Garden Party a Buckingham Palace e subito dopo ha ricevuto il premier Rishi Sunak per il consueto colloquio settimanale. La funzione a St. Paul è iniziata alle 17 (ora di Londra), il Garden Party alle 18. Una sola ora di distanza che ha portato alla sovrapposizione degli appuntamenti.

Un portavoce dei Sussex ha dichiarato in merito: “In risposta alle molte domande e alle continue speculazioni sull’eventualità che il duca di Sussex incontri suo padre mentre si trova nel Regno Unito questa settimana, sfortunatamente non sarà possibile, dati i molti impegni in programma di Sua Maestà. Naturalmente il duca comprende il fatto che suo padre abbia un’agenda fitta di eventi e diverse altre priorità e spera di vederlo presto” .

Stando alla narrazione dei fatti riportata dai media, alle parole del portavoce e degli insider il principe Harry avrebbe voluto e chiesto di incontrare il padre, ma questi si sarebbe rifiutato non riuscendo a trovare (o non volendo farlo) del tempo per suo figlio. Le fonti vicine al sovrano, al contrario, sostengono che il duca non avrebbe espresso il desiderio di vedere il padre. Non solo: i giornali hanno riportato la notizia secondo cui Harry avrebbe invitato tutta la royal family, a partire da Carlo, alla cerimonia in onore degli Invictus Games. Gli insider di Palazzo, invece, assicurano che non vi sarebbe stato alcun invito.

Un insider ha affermato al Daily Mail: “Anche se difficilmente [Carlo] avrebbe steso il tappeto rosso quando questo viaggio [dedicato] agli Invictus è stato annunciato, con i dottori che gli consigliavano di concentrarsi sul suo trattamento e sulla sua ripresa, l’idea che abbia rifiutato di trovare spazio nella sua agenda…beh, diciamo che ancora una volta le ricostruzioni possono variare”. La fonte ha chiosato riprendendo l’ormai celebre frase con cui la regina Elisabetta ha risposto ufficialmente alle accuse di razzismo lanciate dai duchi durante l’intervista a Oprah Winfrey, nel marzo 2021.

A complicare ulteriormente la faccenda, allontanando sempre di più la possibilità di una riconciliazione tra la Corona e i duchi ribelli, ci sarebbe un altro dettaglio: prima di partire per la Nigeria Meghan Markle avrebbe raggiunto Harry a Londra. Per un breve periodo la duchessa sarebbe rimasta sul suolo britannico, ma non avrebbe messo piede fuori dall’aeroporto.

Si sarebbe limitata ad attendere il marito nella Windsor Suite di Heathrow, poi i due avrebbero preso un volo di linea per Abuja, viaggiando in prima classe e protetti da una speciale schermatura per non essere osservati dagli altri passeggeri.