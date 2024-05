"Si devono vergognare". Polemica sul matrimonio di Daniele Rugani e Michela Persico

Daniele Rugani e Michela Persico si sono sposati. Il difensore della Juventus e la conduttrice e giornalista sportiva hanno detto sì mercoledì nella Chiesa di San Carlo Borromeo, in piazza San Carlo a Torino. Lo stesso luogo dove, anni fa, la coppia celebrò il battesimo del figlio, Tommaso, nato nel 2020. Alla cerimonia erano presenti molti giocatori bianconeri, alcuni calciatori di Serie A e anche qualche volto della tv come Cristina Chiabotto. Dopo la celebrazione religiosa gli sposi e gli invitati hanno festeggiato al Castello di Montaldo, ma la festa ha creato non pochi disagi ai residenti che vivono attorno al lussuoso hotel e la polemica è esplosa con forza nel piccolo paesino alle porte di Torino.

Le segnalazioni e le parole del Sindaco

A denunciare l'accaduto è stato il primo cittadino di Montaldo Torinese, Sergio Gaiotti, che attraverso l'agenzia di stampa Ansa ha parlato di quanto accaduto al ricevimento serale di Rugani e Persico. "Non abbiamo chiuso occhio per colpa della musica a tutto volume e delle urla. Sono stato letteralmente bombardato per tutta la notte dalle telefonate dei miei concittadini che si lamentavano per il gran baccano che proveniva dal Castello", ha dichiarato il sindaco, parlando dell'eccessivo prolungamento dei festeggiamenti nuziali tra musica e grida.

Il Castello di Montaldo è un luogo dove spesso si celebrano eventi che richiamano molti invitati, ma a quanto pare mai nessuno aveva protratto i festeggiamenti fino all'alba. "Urla, schiamazzi, musica ad altissimo volume fino alle 4 del mattino. Non si sono curati dell'ordinanza che c'è dal 2017 sulla quiete pubblica. Le lamentele degli abitanti di Montaldo sono più che giustificate", si è sfogato il primo cittadino di Montaldo Torinese con l'Ansa, aggiungendo: "Devono vergognarsi per come si sono comportati".

"Nessun rispetto per il nostro paese"

Durissimo lo sfogo del Sindaco che non ha fatto sconti al giocatore della Juve: "Il fatto che si trattasse di festeggiare il matrimonio di un calciatore della Juventus non li giustifica. Non c'è stato alcun rispetto per il nostro bel paese. Possono venire a Montaldo quando vogliono. Sono liberi di farlo, ma per quanto mi riguarda sono ospiti sgraditi". Al momento i neo sposini, Daniele Rugani e Michela Persico, non hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda, ma le scuse potrebbero arrivare presto.

La coppia ha dimostrato di saper essere generosa devolvendo intutti i regali ricevuti per le nozze e contribuire così alla realizzazione di un nuovo reparto dell'ospedale infantile Regina Margherita.