Nozze in vista per Gigi Buffon e Ilaria D'Amico: la location in Toscana, le voci sulla gravidanza

Nozze in vista per Gianluigi Buffon e Ilaria D'Amico. Dopo oltre dieci anni d'amore e un figlio, la coppia sembra essere pronta a compiere il grande passo. I due promessi sposi pare abbiano scelto Lucca per giurarsi amore eterno e Il Tirreno riferisce: "Una decisione che viene confermata dalla città delle Mura anche se non vengono forniti più dettagli né sul luogo né sulla data".

Buffon e D'Amico, matrimonio a Lucca

La notizia era già nell'aria e da tempi non sospetti. "Volevamo sposarci a giugno, ma per via dell'Europeo slitta", aveva dichiarato Gianluigi Buffon al Corriere della sera lo scorso gennaio, quando il quotidiano gli aveva dedicato una lunga intervista sull'esperia in Nazionale come capo della delegazione degli Azzurri prima degli Europei. Le intenzioni di convolare a nozze entro la fine del 2024 c'erano ma mancava l'ufficialità, cosa che è arrivata nelle scorse ore quando la stampa locale di Carrara, città di origine dell'ex portierone dell'Italia, ha dato notizia dell'affissione delle pubblicazioni di matrimonio in Comune con data 12 luglio. Lucca sarà invece il luogo dove avverrà il "sì". Fonti locali rivelano a Il Giornale che Buffon e D'Amico si sposeranno in una delle storiche ville che si trovano tra Lucca e Capannori e a officiare le nozze sarà un delegato del sindaco del comune di Carrara. Ma sulla cerimonia, sui testimoni e su altri dettagli vige il massimo riserbo.

L'indiscrezione sulla gravidanza

Mistero anche sulla data delle nozze. Come da prassi il "sì" dovrà essere pronunciato entro 180 giorni dalla data delle pubblicazioni, ma se Buffon e Ilaria D'Amico si sposeranno a settembre oppure in occasione delle festività natalizie non è chiaro. L'annuncio potrebbe arrivare per bocca della coppia già nelle prossime ore, vista la fuga di notizie dalla Toscana, ma intanto un altro pettegolezzo si è diffuso a macchia d'olio sul web: quello della presunta seconda gravidanza della giornalista sportiva. Secondo gli ultimi rumor, infatti, Ilaria D'Amico, 51 anni il prossimo agosto, sarebbe in dolce attesa. La coppia sta insieme dal 2013 - anno nel quale terminò burrascosamente il matrimonio con Alena Seredova - e ha già un figlio, Leopoldo Mattia nato nel 2016.

La proposta di nozze

Più che confermare l'indiscrezione, la giornalista sportiva ha preferito raccontare come è arrivata la proposta di nozze da parte del compagno.

"Sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine e è arrivata la sua dichiarazione... finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili", ha rivelato Ilaria D'Amico, concludendo ironica: "Alla nostra età le cose vanno fatte come si deve".