"Sfilo nudo se...", "Preparati". La gag tra Fiorello e Salvini sul ponte sullo Stretto

Nelle prossime ore la Camera voterà la fiducia al progetto per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Il collegamento unirà definitivamente la Sicilia alla Calabria e le stime sulla fine dei lavori sono ottimistiche. "Se tutto va come previsto il ponte sarà transitabile nel 2032", ha detto pochi giorni fa il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini al termine dell'incontro con i sindacati al Mit. Le parole del leader della Lega hanno scatenato Fiorello che in diretta su Viva Rai2! ha voluto fare un giuramento decisamente singolare.

Le parole di Fiorello

Durante la consueta rassegna stampa nel suo programma mattutino, Fiorello ha commentato le dichiarazioni di Matteo Salvini e si è lanciato una promessa sui generis. " Matteo te lo giuro se davvero il ponte sarà pronto entro nove anni io farò come Paolantoni per lo scudetto del Napoli", ha affermato in diretta a Viva Rai2! lo showman siciliano, ricordando quanto fatto dal comico napoletano pochi giorni fa in occasione della vittoria del Napoli. Poi ha fatto il suo giuramento: "Lo attraverserò nudo da Messina a Reggio Calabria con solo una pentola davanti. Basta anche una tazzina... E camminerò ciondolando ".

Il post Instagram di Salvini