"Schifoso...". Chiara Nasti rompe il silenzio dopo il furto in casa

" Sono già stata rapinata prima dell'estate e nonostante questo non gira qualche pattuglia in più ". A poche ore dal furto subito nella sua abitazione, Chiara Nasti si sfoga sui social network, turbata da quanto accaduto e dall'insicurezza che si respira nella zona della Camilluccia, a Roma Nord, non lontano da Monte Mario. Non è la prima volta, infatti, che il quartiere è oggetto delle attenzioni di malviventi e rapinatori e la stessa influencer era già stata derubata ad aprile scorso, ma la notizia era rimasta circoscritta agli ambienti investigativi. Oggi, però, dopo il furto da oltre 80mila euro, Chiara Nasti è tornata a sfogarsi.

Lo sfogo di Chiara Nasti sui social

L'influencer partenopea ha scelto di dare priorità al compleanno del figlio Thiago, che ha compiuto un anno, festeggiando la ricorrenza con parenti e amici prima di parlare pubblicamente del furto subito. " Grazie per i messaggi! Io Thiago e Mattia siamo bene, per il resto si occuperà chi di dovere ", ha scritto Chiara Nasti nelle storie del suo account Instagram, riferendosi al furto subito nell'abitazione, dove vive con il marito, Mattia Zaccagni, centrocampista della Lazio, e il loro primogenito. "L 'unica cosa che mi turba è che già sono stata rapinata prima dell'estate e nonostante questo non gira qualche pattuglia in più per controllare la zona. Ma nell'abitazione è una cosa schifosa che non auguro a nessuno!" , ha concluso l'imprenditrice napoletana senza entrare nei meriti del colpo, che ha fruttato ai ladri circa 80mila euro.

Chiara Nasti derubata: "Non è la prima volta"