"Mette su casa con Noemi". La svolta di Totti (ma non sfugge un particolare)

A quattro mesi esatti dall'addio a Ilary Blasi, il Pupone fa un altro grande passo verso la sua nuova vita. La convivenza. Francesco Totti è stato paparazzato dal settimanale Chi mentre si reca a visitare un immobile di prestigio nella zona nord della capitale. Una conferma dopo le voci insistenti che erano circolate nelle scorse settimane, che lo volevano a un passo dal trasloco.

" Totti è pronto a iniziare una nuova vita e formare una nuova famiglia ", scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini, che nel numero in edicola oggi pubblica le foto esclusive dell'ex capitano giallorosso insieme alla figlia Isabel, alla compagna Noemi e alla figlia di quest'ultima mentre vanno a visitare l'attico all'interno di una moderna e lussuosa palazzina nella parte nord della città. Un passo importante e ponderato, vista la presenza delle bambine. " Il fatto che con loro ci siano le figlie suggerisce che la casa che stanno visitando sarà il loro nido d'amore" , si legge ancora su Chi.

Nelle immagini un dettaglio non sfugge ai più attenti, le stesse identiche scarpe che indossano Noemi, Totti e Isabel. Un gesto familiare che dice molto del loro rapporto. Accompagnati dai mediatori immobiliari, la coppia e le bambine hanno visitato l'immobile e ammirato il panorama dalle terrazze dell'attico, che potrebbe presto diventare la casa di Francesco e Noemi. Stando a quanto dichiarato dal Pupone nella sua unica intervista post separazione, la coppia festeggerà un anno a Capodanno. Il trasferimento nella nuova casa potrebbe dunque coincidere con la ricorrenza e sancire il nuovo e definitivo inizio.

Dall'altra parte, però, Francesco deve sostenere il difficile divorzio che si prospetta lungo e tortuoso. La prima udienza in tribunale non è ancora stata fissata, ma intanto un round - nella disputa borsette versus Rolex - è stato vinto da Ilary Blasi, che è riuscita a farsi restituire le preziose borse firmate, che l'ex marito le aveva fatto sparire nel tentativo di riavere gli orologi, che la conduttrice gli avrebbe fatto sparire. Davanti al giudice i due torneranno tra poche settimane per chiudere la disputa e magari in quell'occasione spunteranno anche i fantomatici Rolex.