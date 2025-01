Nuove testimonianze sul pestaggio di Iovino: "Fedez l'ha chiamato. Pestaggio violento, macchie di sangue ovunque"

Ascolta ora 00:00 00:00

Cristiano Iovino non stava rientrando a casa ma era nel suo appartamento, quando è stato chiamato al telefono da Fedez prima dell'agguanto e un vigilantes ha provato ad aiutare il personal trainer mentre veniva aggredito. Sono solo alcuni dei nuovi dettagli che emergono da due verbali inediti, che hanno consentito alla Procura di ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione ai danni di Cristiano Iovino avvenuta lo scorso aprile. Due testimonianze su ciò che è avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile sotto la casa del personal trainer romano in via Ulpio Traiano.

Secondo quanto riferito dal Fatto quotidiano i due verbali sono stati depositati insieme alla richiesta di giudizio immediato per l'indagine "Doppia Curva", che vede al centro della vicenda il pestaggio di Cristiano Iovino dopo la lite avvenuta all'interno della discoteca The Club tra Iovino e Fedez. A ricostruire cosa è accaduto quella notte sono le testimonianze Salvatore A., producer e dj conosciuto a livello internazionale, e Vincenzo B., guardia giurata dell'edificio al civico 33/a di via Ulpio Traiano.

Le dichiarazioni dell'amico di Iovino

Il primo testimone, Salvatore A., amico di Cristiano Iovino non era presente al momento del pestaggio ma era insieme al personal trainer nella discoteca, dove c'è stata la lite che ha dato il via alla vicenda: " La sera del 21 aprile ci siamo incontrati alle 22 presso il ristorante La Bullona per un compleanno. Anche Iovino era stato invitato. Ho visto Fedez seduto al tavolo in compagnia di altre persone. Iovino e Fedez non hanno avuto modo di interloquire". Poco dopo, però, tra il rapper e Iovino qualcosa è successo : "Iovino mi ha detto che non conosceva le persone e che i motivi della discussione erano futili, precisandomi che insieme a queste persone era presente Fedez. I motivi della discussione erano dovuti allo spazio dei tavoli ".

Le rivelazioni del vigilantes

Ai fini dell'indagine le indicazioni più importanti sono arrivate, invece, dal vigilantes che quella notte era in servizio presso la palazzina dove vive Cristiano Iovino, Vicenzo B.: " Svolgevo il turno di vigilanza ed ero appena rientrato nella portineria dal mio giro di ispezione quando ho sentito del chiasso provenire dalla strada, ci siamo resi conto che era in atto una rissa tra 8/9 ragazzi" . Il vigilantes ha raccontato di avere provato in qualche modo ad aiutare Iovino insieme al collega: " Ricordo che il mio collega, riconoscendo Iovino, ha aperto il cancello per tentare di metterlo al sicuro all'interno del palazzo, ma questo ha causato l’ingresso di tutti gli altri perché Iovino non è riuscito a richiudere il portoncino in tempo. A quel punto abbiamo cercato di chiamare il 112 ". A quel punto, con il pestaggio in corso, le due guardie sono state minacciate e uno dei due vigilantes avrebbe sentito più volte il nome del rapper di Rozzano: " Ho compreso che tra gli aggressori ci fosse Fedez, perché ho sentito più volte pronunciare il suo nome dagli amici di Iovino che erano presenti al momento del fatto" .

Il testimone riferisce che Cristiano Iovino era già nel suo appartamento prima di essere aggredito e che scese a seguito di una telefonata: " Da quello che ho sentito dire dagli amici di Iovino, pare che poco prima Fedez l'avesse chiamato per incontrarlo. L'ho visto rientrare poco prima dell’aggressione, l’ho incrociato durante il mio giro di perlustrazione, aveva la camicia aperta e la giacca sulle spalle ed era in compagnia di due amici ed è salito nel suo appartamento. Venti minuti dopo è sceso insieme ad altri due uomini, per andare all’esterno del complesso, dove è rientrato velocemente inseguito dai suoi aggressori" .

L'aggressione e il sangue

Iovino non ha mai denunciato i fatti ma il vigilantes, nel verbale, racconta della violenza dell'aggressione ricordando alcuni dettagli: " Quando ho accompagnato i carabinieri

nell'appartamento, Iovino ha fatto una iniziale resistenza ad aprire, quando ha aperto ho notato che aveva il volto sporco di. I militari sul pianerottolo hanno notato delle vistose macchie di sangue".