Nuovo flirt per Damiano dei Maneskin? Ecco il video che impazza sui social

Ci risiamo. Damiano David, frontman del gruppo musicale Maneskin, è stato nuovamente beccato in discoteca mentre baciava un’altra “lei”. Stiamo parlando dell’attrice, cantante e modella Dove Cameron. Ormai, il cantante della band italiana dei record è spesso al centro dei riflettori, non soltanto per la sua carriera musicale, ma anche per la sua vita sentimentale.

La rottura con Giorgia Soleri

Qualche mese fa, era arrivata la rottura con la sua fidanzata storica, Giorgia Soleri (anche se poi i due hanno deciso di diffondere un comunicato in cui definivano la loro coppia aperta); tutto era accaduto dopo che in rete era circolato un video in cui Damiano baciava in discoteca un’altra ragazza: Martina Taglienti, amica della bassista della band, Victoria De Angelis. Nel filmato che impazzava sul web, David e la Taglienti sono stati pizzicati a Formentera, intenti a scambiarsi un bacio. Tuttavia, nessuno dei due ha mai confermato, né smentito la notizia, lasciando spazio a molti dubbi anche perché Damiano e Martina erano amici di vecchia data; non si è mai capito, dunque, se potesse trattarsi – o meno – di una semplice amicizia. Ma non è finita qui, perché qualche settimana fa un utente aveva segnalato all’esperta di gossip Deianira Marzano un’eventuale storia tra il cantante e la collega Anitta. Effettivamente, la band e la cantante brasiliana erano insieme lo scorso 12 settembre per esibirsi al Prudential Center del New Jersey per i VMAs (Video Music Awards), e nulla esclude che lì possa essere scattata la scintilla, anche se a riguardo non vi sarebbe alcuna prova.

Damiano David e Dove Cameron

Adesso, accanto a Damiano spunta un altro nome, quello di Dove Cameron; la differenza, però, è che questa volta a dimostrazione vi è un video. A lanciare l’indiscrezione, è stato il sito Very Inutil People che ha pubblicato in esclusiva un filmato in cui Damiano David scambia delle tenere effusioni con la cantante 27enne nel bel mezzo di un after party al Dirty Mondays di Los Angeles. A dire il vero, dalle immagini non è ben chiaro se tra i due sia scattato veramente un bacio, ma naturalmente in rete ormai la notizia è diventata virale.

De acordo com o tabloide Italiano VeryInutilPeople, Dove Cameron e Damiano David (Måneskin) foram vistos dançando e se beijando durante uma festa em Los Angeles nos últimos dias. pic.twitter.com/es1EwjXnjS — Dove Cameron Brasil (@dovecameronbr) October 13, 2023

Chi è Dove Cameron

Classe ’96, Dove è una cantante, attrice e modella americana che sui social vanta ben 50 milioni di follower. A darle la notorietà, l’interpretazione del doppio ruolo di Liv e Maddie, nell'omonima sitcom per ragazzi targata Disney Channel – per i quali ha anche vinto un Daytime Emmy Award come “miglior interprete nella programmazione per bambini” – ed il ruolo di Mal nella serie di film Descendants. Poi, nel 2022 con il suo singolo Boyfriend, ha riscosso un grande successo, entrando anche nelle classifiche di diversi Paesi, tra cui la Billboard Hot 100 negli Stati Uniti e la Official Charts nel Regno Unito. A proposito della sua vita privata, è stata fidanzata con Ryan McCartan (collega sul set di Liv e Maddie), per ben tre anni (dal 2013 al 2016). Dal 2016 al 2020, invece, è stata legata a Thomas Doherty, conosciuto sul set di Descendants 2. Adesso non ci resta altro che attendere per scorpriere – e capire – se con Damiano sia davvero scoppiata la passione o se si tratta soltanto di “un’amicizia speciale”.