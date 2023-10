Giorgia Soleri, la confessione dopo l'addio a Damiano: "Non ho più un letto"

La fine di una storia d’amore porta con sé grandi cambiamenti anche dal punto di vista pratico. Lo sa bene Giorgia Soleri che, con la fine della relazione con Damiano David, leader dei Maneskin, ha dovuto rivoluzionare la sua vita a cominciare dalla casa. Il trasloco, però, è ancora in alto mare e l’attivista ha confessato di non avere ancora un letto, nel quale dormire nonostante altri arredi siano già presenti nell’abitazione.

Subito dopo la rottura con Damiano, avvenuta lo scorso giugno a seguito della diffusione di un video, nel quale il cantante bacia un’altra ragazza, Giorgia Soleri ha fatto i bagagli e ha lasciato l’appartamento che condivideva con il frontman dei Maneskin e i loro gatti. L’attivista ha iniziato a cercare una nuova sistemazione a Roma e dopo poco settimane ha preso possesso di una nuova casa, che negli scorsi giorni ha mostrato ai suoi follower su Instagram.

"Dormo su un materasso autogonfiabile"

Parlando con i suoi fan, però, la Soleri ha ammesso di vivere ancora in una situazione precaria, attorniata da scatoloni e con alcuni arredi ancora da trovare, primo tra tutti il letto dove dormire. “ Sto cercando un’alternativa perché il letto nuovo arriva a inizio novembre”, ha detto in una Storia, svelando come dorme per il momento: “Ho avuto l’idea del secolo di comprare un materasso autogonfiabile da campeggio senza pensare che ho tre gatti”. I felini non le hanno reso la vita facile e la sistemazione provvisoria si è rovinata subito: " Il materasso gonfiabile è praticamente andato, infatti mi sveglio tre o quattro volte a notte per rigonfiarlo e sto cercando un’alternativa". Poi ha chiesto aiuto ai suoi seguaci per scegliere un'alternativa tra futon e brandine.

Le parole di Damiano, il silenzio di Giorgia

Dopo avere parlato con i suoi follower della nuova casa, Giorgia Soleri ha risposto alle domande curiose degli utenti che la seguono, ma ha preferito non commentate l'ultima intervista rilasciata dall'ex compagno. Negli scorsi giorni Damiano è stato ospite del podcast The BSMT di Gianluca Gazzoli e ha rivelato che senza Giorgia forse sarebbe morto e che la giovane ha tutta la sua stima. La Soleri, però, non ha avuto le stesse parole dolci per il cantante romano, glissando sulle sue dichiarazioni e dicendo semplicemente che sono rimasti in rapporti cordiali. A ben guardare i profili social dell'attivista, però, si nota che con il passato ha voluto proprio chiudere, visto che non segue più ne l'ex compagno nè la band.