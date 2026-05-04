Nuovo royal baby in arrivo, la principessa Eugenia è incinta

La famiglia reale britannica si prepara ad accogliere un nuovo membro, la Principessa Eugenia e suo marito Jack Brooksbank aspettano il loro terzo figlio. L’annuncio è arrivato direttamente da Buckingham Palace, che ha confermato la notizia sottolineando la gioia della coppia e della famiglia. In una comunicazione ufficiale diffusa sui canali istituzionali, si legge che “Sua Altezza Reale la Principessa Eugenia e il signor Jack Brooksbank sono molto felici di annunciare che aspettano il loro terzo figlio, previsto per questa estate”. Anche il sovrano, Re Carlo III, è stato informato ed è “felicissimo per la notizia”.

L’annuncio social

La notizia è stata condivisa anche dalla stessa Eugenia sui social, con un tenero post, nello scatto pubblicato su Instagram si vedono i suoi due bambini, August ed Ernest, mentre tengono tra le mani un’ecografia. A corredo dell’immagine, la principessa ha scritto: “Baby Brooksbank in arrivo nel 2026!”. I piccoli di casa, August di cinque anni ed Ernest di due, si mostrano entusiasti all’idea di accogliere un fratellino o una sorellina. Un dettaglio che contribuisce a rendere ancora più caloroso l’annuncio, sottolineando il forte legame familiare che caratterizza la coppia.

Una famiglia in crescita

Eugenia e Jack Brooksbank sono sposati dal 2018, il loro matrimonio si è celebrato nella cappella di St George, a Windsor, la stessa location scelta anche da Principe Harry e Meghan Markle per le loro nozze. Dal loro amore sono già nati due figli, August Philip Hawke Brooksbank, venuto alla luce nel febbraio 2021 a Londra, ed Ernest George Ronnie Brooksbank, nato nel maggio 2023. Con l’arrivo del terzo bambino, la famiglia si allarga ulteriormente, consolidando un nucleo che ha sempre messo al centro la vita privata e gli affetti. Il nuovo nato, che non avrà il titolo di Altezza Reale, entrerà comunque nella linea di successione al trono britannico, andando a occupare una posizione successiva rispetto agli altri membri della famiglia.

Il ritorno sui social dopo mesi di silenzio

L’annuncio della gravidanza arriva poco dopo il ritorno della principessa su Instagram, dove era rimasta assente per circa sei mesi. Proprio nelle ore precedenti, Eugenia aveva condiviso alcune immagini per festeggiare il 40esimo compleanno del marito. Tra le foto pubblicate, uno scatto di Jack rilassato su una spiaggia, accompagnato da una dedica semplice ma affettuosa: “Buon 40esimo amore mio”. In un’altra immagine, la coppia appare sorridente davanti al mare, mostrando una grande unione.

Un periodo delicato per la famiglia

Questo momento felice arriva dopo mesi complessi per la famiglia di Eugenia. Il padre, Principe Andrea, è stato coinvolto in vicende giudiziarie legate ai rapporti con Jeffrey Epstein, una situazione che ha avuto ripercussioni sull’immagine pubblica dell’intera famiglia. Anche la madre, Sarah Ferguson, è stata citata nei documenti legati al caso. In questo contesto, Eugenia ha scelto un profilo sempre più riservato, riducendo la sua presenza pubblica e saltando anche alcuni eventi ufficiali, come la tradizionale funzione pasquale nella cappella di St George a Windsor, alla quale non ha partecipato insieme alla sorella la Principessa Beatrice.

Le prime indiscrezioni sulla gravidanza

Prima dell’annuncio ufficiale, alcuni segnali avevano già alimentato le speculazioni su una possibile nuova gravidanza. Durante un’uscita a Mayfair con la sorella Beatrice, Eugenia era apparsa particolarmente raggiante, attirando l’attenzione anche per un abbigliamento che sembrava lasciare intravedere forme più morbide. Secondo alcuni osservatori ed esperti di casa reale, tra cui commentatori del settore, “sembra proprio che la Principessa Eugenia sia di nuovo in dolce attesa”, ipotesi che ha poi trovato conferma nell’annuncio ufficiale.

Tra vita privata e nuovi equilibri

Nonostante le difficoltà attraversate negli ultimi anni, Eugenia e Jack Brooksbank continuano a mostrarsi uniti e concentrati sulla famiglia. La principessa ha più volte raccontato quanto la maternità abbia trasformato la sua vita, diventando una fonte di gioia e stabilità.

L’arrivo del terzo figlio rappresenta quindi non solo un lieto evento personale, ma anche une serenità per un ramo della famiglia reale che ha vissuto. Il 2026 potrebbe così segnare un nuovo capitolo più luminoso per Eugenia, all’insegna della famiglia e