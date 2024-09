Obi Ndefo, morto l'attore di Dawson's Creek. Da cinque anni viveva senza le gambe

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mondo delle serie tv americane piange la scomparsa di Obi Ndefo. L'attore statunitense, originario del Niger, è morto all'età di 51 anni. A darne notizia è stata la sorella, Nkem, che attraverso la sua pagina Facebook ha annunciato il decesso di Obi: " Con il cuore spezzato per la perdita del mio fratellino e la consapevolezza che finalmente è in pace" . Da cinque anni l'attore americano viveva su una sedia a rotelle a causa di un grave incidente stradale che gli era costato l'amputazione delle gambe. Le cause del decesso di Ndefo, che sono al momento sconosciute, non sarebbero però legate alla sua condizione.

Laureatosi in recitazione alla Yale University Obi Ndefo aveva interpretato diversi ruoli in serie televisive di successo come "The West Wing", "Star Trek: Voyager", "Stargate SG-1", "3rd Rock From the Sun" e "The Jamie Foxx Show". Il successo internazionale, però, era arrivato soprattutto grazie al ruolo di Bodie Wells, il fidanzato di Bessie Potter, la sorella maggiore di Joey Potter, uno dei personaggi principali della serie televisiva "Dawson's Creek", nella quale aveva lavorato dal 1998 al 2002. Allontanatosi dalla scena televisiva americana intorno al 2010, nel 2019 era rimasto vittima di un brutale incidente, investito da un camion fuori controllo mentre stava caricando la spesa nella sua auto. A seguito dell'impatto, Ndefo aveva subito l'amputazione di entrambe le gambe e da anni si muoveva grazie a una carrozzina e alle protesi. Dal luglio 2023 aveva smesso di comunicare con i suoi follower su Instagram, dove pubblicava foto e video della sua nuova vita da istruttore di yoga, lasciando pensare a un peggioramento delle sue condizioni di salute.

Al momento la stampa americana non ha fornito informazioni sulle cause del decesso di Obi Ndefo, ma la sua prematura scomparsa - avvenuta a soli 51 anni - ha sollevato un moto di tristezza tra i colleghi che avevano lavorato accanto a lui in tv. " È difficile per me concepire che tu ci abbia lasciato, mio caro amico. Sei sempre stato e sarai sempre una luce brillante. Che esempio di amore puro e tenacia hai dato affrontando le recenti sfide della vita", ha scritto su Instagram l'attrice Mary-Margaret Humes, che in Dawson's Creek interpretava la madre di Dawson, Gale Leery.

È stato meraviglioso lavorare con un uomo così gentile. Le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia. Che riposi in pace

Toccante anche il messaggio di addio scritto da Katie Holmes, che per quattro anni ha lavorato al fianco di Obi: "".