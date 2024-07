Kate torna in pubblico a Wimbledon. Con lei la piccola Charlotte e la sorella Pippa Middleton

Ascolta ora 00:00 00:00

“Spero di prendere parte ad alcuni impegni durante l’estate, pur sapendo che non sono ancora fuori pericolo” , aveva dichiarato Kate Middleton lo scorso 14 giugno, annunciando la sua partecipazione al Trooping The Colour dopo la diagnosi di cancro e i conseguenti sei mesi di assenza dalla scena pubblica. La speranza della principessa è diventata realtà: il 13 luglio 2024 Kensington Palace ha confermato l’arrivo di Kate a Wimbledon per la finale del torneo maschile e alle 14.45 in punto (ora italiana) del 14 luglio la futura Regina è stata accolta dagli applausi della folla, prima di sedersi nel Royal Box della Centre Court accanto a sua figlia, la principessa Charlotte e alla sorella, Pippa Middleton.

Kate torna in pubblico

La principessa del Galles ha preso parte al secondo impegno pubblico dopo il Trooping The Colour, che ha avuto luogo lo scorso 15 giugno. Diverse fonti si erano mostrate pessimiste su un suo nuovo ritorno a distanza così ravvicinata, ipotizzando addirittura che avremmo rivisto Kate non prima di molti mesi, forse addirittura verso la fine del 2024.

Invece la prossima sovrana d’Inghilterra, ottenuto il via libera dei medici, si è presentata a Wimbledon per la tanto attesa finale maschile tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Espressione sorridente e passo deciso, Kate ha scelto per l’occasione un vestito viola del brand Safiyaa. È la seconda volta che la principessa opta per questo marchio. La prima risale al Royal Variety Performance, nel 2023. Per quanto riguarda gli accessori la principessa del Galles ha indossato orecchini By Pariah Hoop e borsa di L.K. Bennett. Accanto a lei c'è la figlia Charlotte, con un abito blu a pois bianchi, venuta a “supportare la madre” , come ha scritto Entertainment Daily Uk.

Prima di prendere posto nel Royal Box le due principesse si sono fermate dietro le quinte per incontrare le persone venute ad assistere al torneo. L’arrivo di Kate è stato salutato con un’ovazione del pubblico e l’immediata reazione dei social network. Un utente ha scritto: “È così bello vedere la principessa Kate e la principessa Charlotte a Wimbledon oggi”. Un altro ha aggiunto: “Sembra che Kate stia bene, è splendida”. La principessa appare piuttosto magra, come il pubblico aveva già notato durante il Trooping The Colour, ma il viso sereno e l’evidente voglia di esserci, di combattere per tornare al più presto ai doveri ufficiali lascia aperta la porta della speranza.

Appassionata di tennis

Anche quest’anno, come ormai da tradizione, la principessa del Galles premierà il vincitore del torneo di Wimbledon. Finora Kate ha saltato un solo appuntamento, nel 2013, quando era incinta del principe George. Rivederla per un evento sportivo tanto importante rassicura i fan della royal family.

Infatti nelle ore precedenti all’annuncio ufficiale del 13 luglio 2024, come ci ricorda il Mirror, Kensington Palace aveva ipotizzato che la duchessa di Gloucester, presidente onorario della Lawn Tennis Association per 25 anni, fosse la candidata ideale per sostituire Kate. Del resto la principessa si sta sottoponendo a una chemioterapia preventiva e ogni impegno pubblico deve essere accuratamente selezionato in modo da farla stancare il meno possibile.

È probabile, però, che la moglie di William, da grande appassionata di tennis qual è, abbia fatto tutto ciò che era in suo potere per essere presente a Wimbledon. Non dimentichiamo, poi, che è anche patrona dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club dal 2016.

Un incarico ereditato dalla, che lo aveva ricoperto dal 1952. Il principe di Galles non è accanto alla sua famiglia: si trova a Berlino per assistere alla finale degli Europei tra Inghilterra e Spagna, in programma all’Olympiastadion il 14 luglio 2024.