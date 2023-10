Offese e minacce, Gianni Sperti in tribunale: faccia a faccia con il suo stalker

È iniziato il processo a carico di un 51enne di San Giorgio denunciato da Gianni Sperti per atti persecutori. L'uomo, ex compagno di una parente dell'opinionista di "Uomini e Donne", è finito alla sbarra per avere minacciato e offeso più volte il popolare volto televisivo, tanto da costringerlo a non uscire più di casa, se non accompagnato da altre persone, nel periodo risalente ai fatti.

La prima udienza in tribunale si è svolta negli scorsi giorni. Gianni Sperti si è presentato in aula, davanti al giudice Loredana Galasso, e ha reso testimonianza sui fatti avvenuti nel 2020 nel procedimento giudiziario che lo vede parte lesa. Tre anni fa, infatti, l'opinionista televisivo ha denunciato l'ex fidanzato di una sua parente, un uomo di 51 anni residente a San Giorgio, per averlo offeso e minacciato in più occasioni, addirittura stalkerizzandolo con atteggiamenti ossessivi. Per questo l’uomo è chiamato a rispondere delle minacce e degli atteggiamenti ossessivi ai danni di Sperti, come riferisce il Giornale di Puglia.

Le minacce e la persecuzione

La vicenda risale a tre anni fa e ruota attorno alla persecuzione messa in atto dal 51enne e subita per un certo periodo di tempo da Gianni Sperti. Nella denuncia presentata dall'opinionista di "Uomini e donne" si parla di numerosi messaggi ricevuti dall'uomo sul cellulare della vittima, alcuni dei quali offensivi e intimidatori. Minacce che, per un certo lasso di tempo, hanno costretto Sperti a modificare le proprie abitudini di vita e addirittura a non uscire dalla propria abitazione - se non accompagnato - per il timore di essere aggredito fisicamente dal 51enne. Nell'udienza che si è tenuta in tribunale lunedì, il volto televisivo - che è assistito dall'avvocato Marco Pomes - ha confermato i termini della sua denuncia e ora il procedimento farà il suo corso.

I social e la privacy